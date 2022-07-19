İnegölspor, Bursaspor’u ziyaret etti

Bursaspor Kulübü’nün bugünkü ziyaretçisi İnegölspor oldu. Her iki takım yöneticileri de birbirlerine yeni sezonda başarılar diledi.

TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, bu ligin yeni ekiplerinden Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Kulübü adına Başkan Ömer Furkan Banaz, 2. Başkan Sinan Topuk, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Onur Özen, İnegölspor adına ise kulüp başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri; Ali Şahin, Volkan Kardaş, Nuhi Solak, Enes Özer, Cavit Ünalan ve kulüp müdürü Yavuz Memiş katıldı. Ziyaretin sonunda İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu, Ömer Furkan Banaz’a İnegölspor forması takdim ederek yeni sezonda başarılar diledi.