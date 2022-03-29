İnandılar, azmettiler, Türkiye Bowling Şampiyonu oldular

Bingöl’de Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden kurulan Bowling takımı, kısıtlı imkanlarla hazırlandıkları Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak ilk kez böyle bir şampiyonluğu Bingöl’e kazandırmış oldu.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaklaşık 2 yıl önce bowling müsabakalarına hazırlanmak için bir takım kurdu. Çeşitli alanlarda başarı gösterseler de istediğini alamayan takım bu yıl düzenlenen turnuvalarda boy gösterdi. İlk olarak il bazında düzenlenen bowling turnuvalarında birinci olan lise öğrencileri, daha sonra Adıyaman’daki bölge müsabakalarına katıldı. Orada 16 il ile mücadele eden takım, birinci olarak Samsun’da düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait bir bowling salonunun olmaması nedeniyle özel bir işletmede gerek okul gerekse öğretmenlerinin maddi desteğiyle müsabakalarına hazırlanan takım, Türkiye Şampiyonası’nda da 16 ili geride bırakarak şampiyon oldu. Kupa ve madalyalarla dönen takım, Bingöl’e ilk kez böyle bir şampiyonlukla gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

"İlk kez böyle bir şampiyonluk geldi"

Şampiyonluğun ardından çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Öğretmen Mithat Ercan, "Yarışmalarda ilde birinci olduk. Sonra Adıyaman ilinde yapılan bölge müsabakalarında yine 16 ilimizi geçip bölge birincisi olduk. Ardından Samsun’da Türkiye Şampiyonası yapıldı. Orada da yine 16 ilimiz katıldı. Çok şükür çocuklarla 4 aylık süre zarfında çalıştık, hemen hemen her gün çalıştık. O süre zarfında çok iyi bir çalışma, çocuklarım çok iyi bir emekle Türkiye Şampiyonu oldu. İlimize ilk defa böyle bir şampiyonluk geldi, mutluyuz. Çocukların ve benim şöyle bir isteğim var. İnşallah bunun Avrupa ayağı olur veya bowling liglerinde bu çocukların yer almasını istiyorum. İnşallah yetkililer, büyüklerimiz böyle bir çalışma yapar, bu çocukları ligde de hazırlamak istiyorum" dedi.

"Kısıtlı imkanlarla çalıştık"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait bir salonun olmamasından dolayı özel bir işletmede ücretli olarak hazırlandıklarını ifade ende Ercan, "Açıkçası ilimizde çalışırken sıkıntılar yaşadık. Yani ücretli çalışmak zorunda kaldık. Bir iki tane bowling salonu vardı yararlanmaya çalıştık ama kısıtlı imkanlarla ekonomik olarak bazen tıkandığımız noktalar oldu. Kurumlarımızdan, devlet büyüklerimizden açıkçası şöyle bir talebimiz var. Bingöl’e Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde bir bowling salonu yapılırsa bu gençler daha güzel yerlerde derece yapabilecek seviyeye gelirler" şeklinde konuştu.

"Kendimize güvendik"

Şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını aktaran öğrencilerden Bedirhan Kaysadu ise "İlk olarak ilde bowling yarışması yaptık, burada birinci çıktık. Adıyaman’a bölgeye gittik, arkadaşlarımızla kendimize güvendik ve ’Birinci olacağız’ dedik. Bölgede de birinci olduk. Bölgeden döndükten sonra kısıtlı imkanlarla şampiyonaya hazırlandık. Kendi cebimizden, hocalarımızın desteği olsun, okulumuz olsun destek verdiler. Samsun’a Türkiye Şampiyonası’na gittik. Birbirimize güveniyorduk, inanıyorduk ve hep şunu diyorduk: Şampiyon olacağız ve başaracağız. Allah’a çok şükür ki birinci olduk. İlimize ilk defa bowling şampiyonluğu getirdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.