İnan: - “Kazanmamız gereken bir maçtı”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, çok net pozisyonlar yakaladıklarını ancak isabet sağlamakta zorlandıklarını söyledi.

Süper Lig’in 23. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnan, teknik direktörlük kariyerindeki en hüzünlü maç olduğunu belirterek, “Bugün oyuncularımızı sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları tebrik etmek istiyorum. Onlar adına çok üzgünüm. İçeride de gerçekten çok üzgünlerdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yeterince pozisyon da bulduk. Çok net pozisyonlarda yakaladık. Ancak isabet sağlamakta zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. Bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. Futbolculuk dönemimde de bu tür çok hüzünlü maçlar oynadım, kaybetttim. Ama Teknik Direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim” dedi.