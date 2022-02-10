banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Inaki Pena: "Bu büyük kulübün bir parçası olmak beni heyecanlandırdı"

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili olarak, "Dome ve Ricard hoca bana haber verip Galatasaray’da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim" dedi. Pena, sarı-kırmızılı kulübün bir parçası olmak ve bu armayı taşımanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Spor 10.02.2022, 15:35
Inaki Pena: "Bu büyük kulübün bir parçası olmak beni heyecanlandırdı"

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili olarak, "Dome ve Ricard hoca bana haber verip Galatasaray’da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim" dedi. Pena, sarı-kırmızılı kulübün bir parçası olmak ve bu armayı taşımanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Barcelona’dan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinden bahseden İspanyol kaleci, "Kontrat açısından bir problemim yoktu. Dome ve Ricard hoca bana haber verip, Galatasaray’da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim" diye konuştu.

Galatasaray’a kısa zamanda adapte olduğunu söyleyen Pena, "Bafe, Semih ve tüm arkadaşlarımla yaklaşık bir hafta geçirdik. Bu süre içerisinde antrenmanlara gittik, orada birlikte antrenmanlar yaptık. Bunun sonucunda da daha çok yakınlaştık. Takıma alıştım diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kaleci arkadaşları hakkında ise Pena, "Onlardan da çok güzel geri dönüş aldım. Birlikte antrenman yapıyoruz. Onlar da genç oyuncular. Hemen kaynaştık. Bana yardımcı oldular. Hep beraber güzel çalışıyoruz" dedi.

"Bu büyük kulübün bir parçası olmak beni heyecanlandırdı"

Galatasaray formasıyla ilk kez çıktığı Alanyaspor maçındaki performansıyla ilgili konuşan 22 yaşındaki kaleci, "Bu büyük kulübün bir parçası olmak, armayı taşımak beni başta heyecanlandırdı. Maç başladıktan sonra tamamen kendimi maça odakladım. Karşımızdaki rakip de güzel maçlar çıkararak karşımıza geldi. Beraberlik çok kötü bir sonuç değildi. Dolayısıyla ilk maçımdan memnun kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray uluslararası alanda büyük bir takım"

İspanya ve Türkiye arasındaki futbol farklılıklarıyla ilgili ise Pena, "Barcelona’da İspanya’da ve dünyada ismi duyulmuş uluslararası çapta büyük bir takım. Galatasaray’da burada aynı şekilde. Türkiye’de ve uluslararası alanda büyük bir takım. Buradaki oyun ile İspanya arasında bazı farklılıklar var. İspanya’da daha çok oyun kurma, daha sakin bir oyun temposu var. Burada oyunlar çok hızlı. Dome hoca, teknik ekip ile birlikte buraya geldi. Onların yapmaya çalıştıkları oyunu da düşündüğümüz vakit, zaman içinde burada benzer şeyler yakalayabileceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"Hep birlikte çok iyi çalışıyoruz"

Bir kalecinin ayak hakimiyeti ve oyunu başlatma becerisi konusunda Pena, "Barcelona’da bunun üzerine bir felsefe var. Uzun yıllardır ayakla topu çıkarma, oyuna katılan 11. oyuncu olma felsefesi var. Buradaki ekibimizde de benzer felsefe var. Onlar da geçmişlerinde Barcelona’da bulundular. Bu kulübün felsefesinde pozitif bir etki yapacaktır" dedi. Birlikte çalıştığı antrenörlerle çok iyi uyum içerisinde olduğunu söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, "Ricard hoca ile 7-8 yıl bir arada çalıştık. Villarreal’den Barcelona’ya onun sayesinde geçiş yaşamıştım. Onunla yakın bir ilişkimiz var. Bu yakın ilişki ve ondan aldığım desteği oynadığım dakikalarda yansıtmaya çalışıyorum. Fadıl hoca ile ve Ricard hoca ile birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Diğer kaleci arkadaşlarımızla birlikte çok güzel antrenmanlar çıkardığımıza inanıyorum. Gelmeden önce Fadıl hocayı tanımıyordum ama sıcak bir karşılama oldu. Hep birlikte güzel çalıştığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Muslera ile en iyisini yapmaya çalışacağız"

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile çok iyi ilişkisinin olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Pena, "10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray’dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşuyor olmamızın da verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Bana geldiğim günden beri çok yardımcı oldu. Onunla olan ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray’da oynamak hoşuma gidiyor"

Galatasaray ile sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncu, geleceği hakkında ise, "Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Ben de elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran’da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte burada veya Barcelona’da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız. Tabii ki burası çok hoşuma giden bir kulüp. Burada oynamak çok hoşuma gidiyor. Barcelona’nın as kalecisi Ter Stegen. Bunu net olarak bilerek oraya gideceğim. Orada ikinci kaleci olarak bulunacağım. Amacım orada tekrar kaleyi korumak olacak. Kulüp için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada tesislerden, birlikte çalıştığım insanlardan, takım arkadaşlarımdan çok mutluyum. Tabii ki Galatasaray’ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Barcelona’ya dönersem orada da mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11