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İmece usulü topladıkları bağışlarla futbol kulübü kurdular

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde halı saha turnuvalarında ortaya atılan bir fikir sonucunda gençler kendi imkanları ve mahalleden topladıkları bağışlar ile futbol kulübü kurdu. Şu ana kadar 4 maçta 4 galibiyet alan gençlerin tek isteği daha güzel bir tesiste çalışmalarını sürdürmek.

Spor 04.02.2021, 10:59
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İmece usulü topladıkları bağışlarla futbol kulübü kurdular

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde halı saha turnuvalarında ortaya atılan bir fikir sonucunda gençler kendi imkanları ve mahalleden topladıkları bağışlar ile futbol kulübü kurdu. Şu ana kadar 4 maçta 4 galibiyet alan gençlerin tek isteği daha güzel bir tesiste çalışmalarını sürdürmek.

Merkezefendi ilçesi, Hisar Mahallesi’nde 2019 yılında ve daha öncesinde birçok kez halı saha turnuvalarından galibiyetlerle ayrılan gençler futbol kulübü kurmak için kendi imkanları ile planlama yaptılar. Dayanışma kültürünün sürdürüldüğü Hisar Mahallesi’nde yeterli miktarda para toplayan gençler 2019 yılı Temmuz ayında resmi olarak Hisarspor Kulübü’nü kurduklarını belirttiler. Şu ana kadar çalışmalarını küçük bir sahada yaptıklarını ancak yeterli imkanlar olmadığı için zorlandıklarını belirten gençler güzel bir tesiste çalışmak istiyorlar.

Hisarspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Cevdet Özen, “2019 Temmuz ayında resmi olarak kulübümüz 6 aylık bir çalışmanın sonucunda açıldı. Çevre mahallelerde resmi amatör kulüpler vardı, bizim resmi kulübümüz yoktu. Yaklaşık olarak 220 ile 230 hanenin olduğu bir mahallede gençler olarak sayımız fazla. Kendi aramızda halı saha turnuvaları düzenliyorduk. Halı saha turnuvalarında ise 6-7 tane takım çıkarıyorduk ve sonrasında ortaya atılan bir fikir sonucunda böyle bir çalışmaya başladık. Sonrasında ise 6 ay sürdü, tabi detaylarına, inceliklerine girdikçe bu sürecin o kadar kolay olmadığını gördük. Kulübümüzde resmi 24 tane lisanslı futbolcumuz var, 7 tane yönetim kurulu üyemiz var, 7 tane yedek üyemiz var” dedi.

“Topladığımız bağışlarla kulüp kurduk”

Özen, “Kulübümüz genç bir yaş ortalamasına sahip ve bizim takımımızı farklı kılan, bu 24 lisanslı futbolcumuzun hepsi, bizim kendi mahallemizin çocuklarıdır. Bizim mahallemiz yaklaşık olarak 10 yıl önce mahalle oldu. Eskiden köydü, Hisar mahallesi bizim gurbetçilerimiz, köy halkımız, desteklerle kendi imkanlarımız ile topladığımız bağışlarla kulüp kurduk ve resmi işlemler gerçekleşti. Kulüp kurulduktan sonra bir sponsor aracılıyla forma, belli başlı ulaşım faaliyetlerinde destekler bulduk. Bu saha tesis anlamında yeterli olsa daha farklı olacak çünkü bizim 24 kişilik kulübümüzde 24 lisanslı oyuncumuzun yaklaşık olarak 17 tanesi ilk defa büyük sahada futbol oynadı, 4 tane resmi maça çıktık ve 4’ünden galibiyet aldık. Gördük ki inanmanın sonucu başarmak oldu” diye konuştu.
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