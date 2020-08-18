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İlyas Namoğlu için TSYD’de tören
ÖNCEKİ GÜN VEFAT EDEN FOTO MUHABİRİ, TSYD İSTANBUL ŞUBESİ ESKİ BAŞKANI VE TESİSLER SORUMLUSU İLYAS NAMOĞLU İÇİN TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ LEVENT TESİSLERİNDE TÖREN DÜZENLENDİ.
Spor 18.08.2020, 17:35
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Önceki gün vefat eden foto muhabiri, TSYD İstanbul Şubesi eski başkanı ve Tesisler Sorumlusu İlyas Namoğlu için Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent tesislerinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Genel Başkan Oğuz Tongsir, İlyas Namoğlu’nun Türk spor basını için çok önemli bir isim olduğunu vurguladı ve derneğe büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.
Namoğlu’nun eşi, çocuğu, akrabaları ve birçok basın mensubunun katıldığı törende sırasıyla oğlu Birol Namoğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, spor yazarı Ahmet Çakır ve kardeşi Beşiktaş eski belediye başkanı Yusuf Namoğlu da birer konuşma yaptı.
TSYD’deki törenin ardından merhumun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
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