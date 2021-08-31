İlknur Aktaş: "Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz"

Gaziantep Doğuş Gold Asya Takımı Teknik Direktörü İlknur Aktaş, "Dışardan transfer değil de önceliğimiz Gaziantepli kızları spora kazandırmak ve onları spora teşvik edip iyi bir hayat seçmeleri adına önemli bir adım attırmak istiyoruz" dedi.

TFF Kadınlar 2. Lig ekibi Gaziantep Doğuş Gold Asya takımı Teknik Direktörü İlknur Aktaş, kız çocuklarının spor faaliyetlerinde daha çok yer alması için çalıştıklarını belirtti. Fenerbahçe’de de antrenörlük yapan Aktaş, kız çocuklarının daha iyi bir hayat seçmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Aktaş, "Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’ye girdim ve yaklaşık 2.5 sene altyapı kademesinde antrenör olarak görev aldım. Fenerbahçe tarihine de geçtim. Çünkü erkek takım çalıştıran ilk kadın antrenör oldum" diye konuştu.

"Kulübün projesi beni etkiledi"

Asya Kulübü’nün projesinin kendisini etkilediğini aktaran İlknur Aktaş, "Kadın liginde devam etmeye karar verdim. Geçen sezon Antalya’da düzenlenen lig organizasyonunda Kireçburnu’nun başında yer aldım. Bunun ardından UEFA A Lisans kursuna başvurdum, onu bekliyordum. Bu esnada Gaziantep’ten teklif geldi. Yeni bir oluşum içinde olan Gaziantep Asya takımından teklif aldık. İstanbul’da 3-4 gün bir araya geldik, görüşme yaptık. Hedefleri olan bir takım, genç kızlara yönelik projeleri çok önemliydi, beni cezbeden o oldu" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Fenerbahçe’de antrenörlük yapmak"

Kariyerinde hedeflerinden birinin Fenerbahçe’de A Takım antrenörlüğü yapmak olduğunu söyleyen Aktaş, "Türkiye’de bir ilki başararak kadın antrenör olarak Fenerbahçe’de antrenörlük yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kız çocuklarını spora teşvik etmek istiyoruz"

Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi hayat seçmelerini sağlamak istediklerinin altını çizen İlknur Aktaş, "Kulübümüzün çok güzel hedefleri, projeleri var. Kız çocuklarına yatırım yapıyorlar ve beni en çok bu cezbetti. Hedefimiz altyapıdan genç kızlar yetiştirmek. Takımımızın kadrosunda tamamen Gaziantepli kızlardan oluşan ekip var. Önceliğimiz Gaziantepli kızları spora kazandırmak. Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmeleri adına çalışmalarımızı yapıyoruz" cümlelerine yer verdi.