İlker Püren: "Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor" dedi.

TFF 1. Lig 4. haftasında evinde Altay’a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü’nde maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İlker Püren, "Haftalar ilerledikçe takımların genel yapıları oturmaya başlıyor. Müsabakaların zorluk derecesi de artıyor. Galibiyetler olacak, beraberlikler olacak, puan kayıpları olacak bunlar zaten futbolun doğasında var. Önemli olan almış olduğumuz galibiyetlerde, beraberliklerde, mağlubiyetlerde genel olarak oyunu iyi analize edip bir sonraki maçta aynı hataları yapmamak en büyük temennimiz. Maça baktığımızda topa hakim olan topu oynayan, kontra atakları kullanan Altay’dı. Biz daha tok ve doygun bir oyun anlayışıyla sahadaydık. Sadece 3 bölgede pozisyon sayımızı arttırabilseydik eminim ki ilk yarıda gol bulabilecektik. İkinci yarıya çıkarken oyuncularımıza ceza sahsını biraz daha yoklamamız gerektiğini söyledik. Sahaya çıktığımız ilk 10- 15 dakikalık bölümde topun ceza sahasına girme sayısı ilk yarıya oranla biraz daha fazlaydı. Altay takımı son derece iyi mücadele etti. Dengeli giden bir maçı oyunculardan birinin yapacağı hata bozacaktı. Yediğmiz golde o topun oraya gelmemesi gerekiyordu. Bunu oyuncularım ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor"

Her iki takımın da pozisyonlara itiraz etmesinin en büyük sebebinin hakemin diyalog eksikliği olduğuna dikkat çeken İlker Püren, "Yediğimiz golde herkesin faul diyeceği bir pozisyonda hakemin bu kadar yakın olup, bu pozisyona, bu kadar duyarsız kalıp hemen orta sahaya koşması açıkçası üzdü. Hakem ile saha içinde ve devre arasında yapmış olduğumuz diyaloglarda bizim gösterdiğimiz hassasiyeti hakem triosunun göstermediğini söyleyebilirim. Biz tabiki eksiklerimizi göreceğiz. Oyuncularımızda kendimizi de eğiteceğiz. Fakat bununla ilgili ben dikkat ediyorum. Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor. Bu sert üslup yerine daha doğru bir iletişim metodu seçmiş olsalar maçın gidişatı da onlar için daha iyi gidecek diye düşünüyorum. Her iki takımın bu kadar itiraz etmesinin en büyük sebebi hakemin oyuncularla ve çevresiyle kuramamış olduğu iletişim diye düşünüyorum. Ama bu gelişim adına söylediğim bir şey. Kesinlikle mağlubiyetin bahanesi olarak göstereceğimiz bir şey değil. Neden mağlup olduğumuz ile alakalı biz kendi tespitlerimizi yapıp gidermek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Hakemlerin sert diyaloglarına rağmen hakemler hakkında konuşmayan teknik adamları tebrik eden Püren, "Son olarak yıllardır teknik adamların demeçlerini dinlediğimizde özellikle ’Yahu bu hakemlere neden bu kadar yükleniyorlar?’ dediğimiz noktada işin içine biraz daha fazla girdiğimizde o diyalog eksiklilerinden kaynaklı ve tavırların gerçekten karşı tarafı ya da teknik adamı alt seviyede görecek kadar diyalogları sertleştirmelerinden sonra burada hakemler ile ilgili konuşmayan teknik adamlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra ben de konuşmayacağım. Böyle bir kararım zaten var. Ama bu karşılaştığım ilk diyalog beni ciddi anlamda üzmüştür" ifadelerini kullandı.