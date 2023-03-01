Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlıların yeni teknik direktörü İlker Püren, "Şampiyonluğu küçük detaylar belirler" dedi.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü İlker Püren, sanayide bulunan sosyal tesislerde Keçiörengücü maçı öncesi hazırlıklarını yakından takip etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Püren, "Öncelikle depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Bu süreçte pek futbolla ilgilenemedik. Gündem tamamen değişti. Rabbim yeniden böyle felaketler yaşatmaz. Bandırmaspor’a gelmeden önceki bakışım geldikten sonra pozitif bir havaya dönüştü. Kurumsal bir yapı içerisinde sistematik düzeni gördüm. Burada olmaktan son derece mutluyum. Bandırmaspor’un ligde inişli-çıkışlı oyun sergileseler de bundan sonraki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Futbolcu arkadaşlarımız ile birlikte bir bütün oluşturup, doğru bir oyun planlamasıyla sahada sistematik olarak işini doğru yapan ve psikolojik olarak inancının sonuna kadar koruyan bir takım haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

“Elimizdeki futbolcularla bir sistem oluşturmalıyız”

Uygulayacakları sistem ve çalışma düzeniyle ilgili bilgiler veren Püren, "Futbolun en önemli sorularından biri olan oluşturulan sistemler oyuncu merkezli mi yoksa hocanın hazırladığı sistem mi? Teknik ekipler bir sistem belirlemeli. Ancak elindeki oyuncu profiline de yeniden revize edebilmeli, oyuncuların saha konforunu sağladıktan sonra saha içerisinde onlardan verim alabileceği bir şablon oluşturması gerekiyor. Elimizdeki oyuncu grubunun sahada uygulayabileceği bir sistem üzerinde çalıştık. Sadece tek bir oyun modeli üzerinden gitmektense her maçın rakibin eksiklikleri ve artı yönlerine göre değişiklik gösterebileceği sistem oluşturmalıyız. Kazanma parolasıyla çıktığımız yolda her zaman kendimizi yenilemek zorundayız. Çok iyi yapabiliriz ama şampiyonluğu küçük detaylar belirler. Bizler de o detaylara inip düzeltme noktasındayız" şeklinde konuştu.

Ankara Keçiörengücü maçı hakkında da konuşan Püren şunları söyledi:

"Ankara Keçiörengücü genel anlamda baktığımızda lige çıktığından beri düzenli ve istikrarlı. Genç oyunculara vermiş olduğu şansla ön plana çıkan disiplinli ve bu senenin flaş takımlarından biridir. Bizimde direk rakiplerimizdendir. Bu müsabakayı çok önemsiyoruz. Onlar da bu potanın içerisinde kalmak için çok ciddi mücadele veriyor. Bandırmaspor olarak rakibe çok iyi çalıştığımızı, artı ve eksi yönlerini çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Buna göre oyun içerisinde farklı planlamalarımız olacak. Oyun içerisinde B ve C planlarımızda hazır. Planladığımız bir şekilde yürürse mutlak bir galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum.”

Keçiörengücü, 37 puanla ligde 6. sırada yer alırken, Bandırmaspor ise 34 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bu sezon ligin 5. haftasında Bandırma’da oynanan maçta iki takım 2-2 berabere kalmıştı.