İlker Püren: “Eksikliklerimizi düzeltmek için yoğun çaba sarf edeceğiz”

Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü İlker Püren, takımının eksikliklerine dikkat çekerek, beklenmedik goller sonucu yenildiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan bordo-beyazlıların Teknik Direktörü İlker Püren, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“İlk yarı maç dengeliydi. Biz daha çok pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık. İkinci yarı rakibin daha çok üzerine giden bir takım olmayı istedik. Bulduğumuz golden sonra da oyun ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyordu. İçgüdüsel bir savunma pozisyonuna geçtik. Duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Golü yedikten sonra genel yapımızda panik yaşadık. Zorunlu oyuncu değişikliklerimiz oldu. Bundan dolayı da oyun düzenimizde aksaklıklar yaşandı. Gol bulmayı beklerken de hiç beklemediğimiz bir gol daha yedik. Eksikliklerimizi düzeltmek için yoğun çaba sarf edeceğiz.”