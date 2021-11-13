İlk yarıyı 3-0 bitti! 4-5-6 olsun

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde topu alan Burak’ın şutunu kaleci Coleing tek hamlede kontrol etti.

11. dakikada Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına çalımlarla giren Kerem’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ tarafta topu alan Zeki Çelik, Olivero’nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Taca çıkan top sonrasında VAR’a çağrılan Serhiy Boiko, pozisyonu izledikten sonra 22. dakikada Olivero’ya kırmızı kart gösterdi.

31. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Burak’tan seken topla ceza sahası içi sol tarafta buluşan Caner’in şutunda top savunmanın müdahalesiyle dışarı çıktı.

37. dakikada sol tarafta topu alan Burak’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Barış’ın vuruşunda top kaleci Coleing’de kaldı.

38. dakikada Burak’ın pasında ceza sahası dışında topu alan Halil’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topu alan Burak’ın ceza sahası içinde yerden ortasında Halil meşin yuvarlağı fileere gönderdi. 3-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Volodymyr Volodin xx, Viktor Nyzhnyk xx

Türkiye: Uğurcan xx, Zeki xx, Çağlar xx, Merih xx, Caner xx, Orkun xx, Kerem xxx, Halil xxx, Hakan xxx, Barış Alper xx, Burak xx

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Mert, Kaan, Berat, Berkan, Taylan, Abdülkadir, Kenan, Serdar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Cebelitarık: Coleing x, Mouelhi x, Chipolina x, Annesley x, Olivero ?, De Barr x, Wiseman x, Sergeant x, Walker x, Jolley x, Valarino x

Yedekler: Robba, Banda, Chipolina, Barnett, Britto, Hassan, Ronan, Ethan James, Torilla, Casciaro, Styche, Morgan

Teknik Direktör: Julio Ribas

Goller: Kerem (dk. 11), Halil (dk. 39 ve 41) (Türkiye)

Kırmızı kart: Olivero (dk. 22) (Cebelitarık)

Sarı kart: Jolley (Cebelitarık)