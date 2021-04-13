İlk oruçlarını yeşil sahada açtılar

Ramazan'ın ilk gününde karşı karşıya gelen TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Keçiörengücü maçında, konuk ekibin futbolcuları ilk iftarlarını yeşil çimler üzerinde açtı.

SAKATLIK ARASINDA ORUÇ AÇTILAR

Konuk takım futbolcuları, Giresun'da iftar olmasıyla birlikte sakatlık pozisyonunda duran oyunu fırsat bilerek oruçlarını açmak için saha kenarına geldiler. Keçiörengücü'nde bir teknik ekip görevlisinin 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdiği objektiflere yansıdı.