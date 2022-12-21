İlk kez Süper Lig kulüp başkanlarıyla birlikte Dijital Hakem Ataması yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin daveti üzerine Süper Lig kulüp başkanlarının katılımıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile yapıldı.

TFF’nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl gerçekleştiği ve Dijital Hakem Atama Yöntemi hakkında bilgi paylaşıldı.

Yapılan sunum sonrası, kulüp başkanları ve temsilcileri katılımıyla Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.