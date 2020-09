İlk kez seyircisiz oynanacak Amerika açık tenis turnuvası

IBM ve ABD Tenis Birliği (USTA) açık kaynak hibrit bulut teknolojisini temel alan IBM Watson’ı kullanıyor, sanal tartışma programları ve yorumlarla turnuvaya hayat veriyor.

ABD Tenis Birliği’nin 29 yıldır dijital ortağı olan IBM; ilk kez seyircisiz düzenlenecek dünyanın en büyük tenis organizasyonu Grand Slam’de yaşanan heyecanlı tartışmaları hibrit bulut temelli yapay zeka teknolojisiyle canlı olarak seyirciyle buluşturacak bir deneyim tasarladı.

2000 ABD’li tenis severin katılımıyla IBM sponsorluğunda gerçekleştirilen bir anket, COVID-19 pandemi döneminde dijital deneyimlerin önemine dikkat çekiyor. Ankete katılan spor severlerin yüzde 48’i, interaktif dijital deneyimler (akış, video içerik, maç özetleri, istatistikler vb.) yaşamanın koronavirüs salgınında daha çok önem kazandığını düşünüyor. Özellikle genç nesillerin dijital deneyimlere daha olumlu baktığına vurgu yapan ankette; Z Kuşağı’nın yüzde 64’ü, Y Kuşağı’nın da yüzde 61’i dijital deneyimlerin “daha önemli” hale geldiğini dile getiriyor.

Taraftarlar için yeni turnuva deneyimleri

IBM, ABD Tenis Birliği iş birliğiyle üç yeni ve benzersiz dijital deneyim geliştirdi. Bu yeni deneyimlerin ikisi, IBM Watson’ın Doğal Dil İşleme (NLP) yeteneklerine dayanıyor, çeşitli veri kümelerinden veri çekiyor ve birden çok bulutta iş yükü çalıştırıyor. NLP; IBM’de grafik, tablolar, PDF dosyaları, görüntüler ve daha fazlasının, büyük miktarlarda verilerin içinde gizlenen eğilimlerin ve içgörülerin yorumlanmasını sağlıyor. Bu yüzden NLP iş için yapay zeka alanında büyük önem taşıyor. Bu yeni çözümler, dünyanın en büyük dijital tasarım ajanslarından biri olan IBM iX tarafından geliştirildi. IBM’in sunduğu çözümlere USOpen.org ve US Open app dahil olmak üzere Amerika Açık’ın resmi platformlarından erişilebiliyor. IBM iX’in tasarım ve teknoloji alanındaki uzmanlarından oluşan bir ekip, birlikte yeni taraftar deneyimleri yaratmak ve bu deneyimlerin devreye alınmasını hızlandırmak için IBM Garage Methodology kullanarak ABD Tenis Birliği’nin dijital ekibiyle sanal olarak iş birliği gerçekleştirdi.

Yeni çözümler ve bu çözümleri destekleyen teknolojiler arasında şu hizmetler yer alıyor:

Watson Discovery ile Açık Sorular: Taraftarların spor müsabakalarına uzaktan katılmasını amaçlayan IBM, USOpen.org sitesinde gerçekleşen çeşitli tartışmalara da taraftarların dahil olmalarını sağlayacak. IBM, “Billie Jean King tarihteki en etkileyici tenisçi midir?” gibi popüler konulara değinen tartışmalar başlatarak, milyonlarca haber ve spor kaynağını analiz etmek amacıyla Watson Discovery’nin NLP yeteneklerini kullanacak. Söz konusu yapılandırılmamış veriler IBM Research teknolojisi kullanılarak analiz edilecek, özetlenecek ve nihayetinde sorunun lehinde ve aleyhinde argümanlar olarak sunulacak. Taraftarlar aynı zamanda tartışmalar hakkındaki fikirlerini paylaşabilecek ve tutkulu oldukları konulara katılım gösterebilecekler.

Watson Discovery ile İçgörü Eşleştirme: Taraftarlar, yapay zeka tarafından desteklenen yeni içgörüler sayesinde her maç öncesinde oyuncular ve turnuva eşleşmeleri konusunda “uzman” olabilecekler. Watson Discovery ile İçgörü Eşleştirme; milyonlarca makale, blog ve kanaat önderinden gelen ilgili bilgileri, NLP yardımıyla bir araya getiriyor. Bu çözüm, önceki maçların istatistikleri gibi yapılandırılmış verileri, bir anlatıcının konuşmasına çevirmek için IBM Research’ün Doğal Dil Oluşturma teknolojisini kullanıyor. Böylece taraftarlar maç başlamadan önce oyuncular ve rakiplerine ilişkin gerçeğe dayalı içgörüler edinebiliyor.

Yapay Zeka ile Yaratılan Taraftar Sesleri: ABD Tenis Birliği’nin bu yıl karşılaştığı en büyük zorluklardan biri stadyumda taraftarların sesinin nasıl yeniden yaratılabileceği üzerineydi. IBM, kalabalık taraftar seslerini yeniden yaratmak için AI Highlights teknolojisini kullanarak geçen yılki turnuva sırasında kaydedilen yüzlerce saatlik video çekimlerinden faydalandı. Geçtiğimiz yıllarda farklı skorlara farklı tepkileri sınıflandırmak üzere video çekimleri yapılmuş ve her klibin heyecan düzeyini sıralamak için Watson kullanılmıştı. Bu yıl bu içgörü geçen yılki benzer maçları kaynak alarak sesleri dinamik bir şekilde sunmak için kullanılacak ve Yapay Zeka Sesi araçları stadyumdaki ve ESPN’deki prodüksiyon ekiplerinin kullanımına sunulacak.

Açık Hibrit Bulut Tarafından Destekleniyor

Yeni taraftar deneyimleri çeşitli veri kümelerinden ve IBM’in bulut platformlarında çalışan API’lerden veri çekecek. ABD Tenis Birliği, gereken farklı iş yüklerini idare etmek adına birden fazla genel ve özel bulutta sorunsuz bir deneyime olanak tanımak için Red Hat OpenShift’i kullanıyor. Bu hibrit bulut mimarisi, ABD Tenis Birliği’nin dijital operasyonu uzaktan yönetmek için ihtiyaç duyduğu esnekliği ve genişliği sağladı. Bu hibrit bulut mimarisi, üretkenliği koruyup en yüksek düzeyde ticari veri güvenliği sağlarken uzaktan operasyonların sorunsuz bir şekilde işlemesine olanak tanıyacak. Örneğin, normalde saha kenarında olan ve her sayı için canlı olarak istatistik sağlayan ABD Tenis Birliği istatistikçileri, artık her maçı düşük gecikmeli akışlarda saha dışında izleyecek ve maç istatistiklerini sahadaymış gibi vermeye devam edebilecek.

Beceri geliştirme daha hızlı tasarım, test ve yerleştirmeye yönlendiriyor

Maçların başlamasından bir buçuk ay önce, turnuvanın seyircisiz yapılacağı duyurulmuştu. IBM’in de yeni dijital deneyimler tasarlaması, geliştirmesi, test etmesi ve sunması için on iki haftadan az zamanı vardı. Firmanın Red Hat OpenShift ile sunduğu hibrit bulut mimarisi ve IBM Watson’ın gelişmiş NLP’si biraraya gelince ortaya çıkan operasyonel çeviklik ve esneklik sayesinde, gerçekçi taraftar deneyimleri hızla geliştirildi.

Pandeminin yapay zeka kullanan ve ölçeklendirilebilir hibrit bulutu temel alan teknolojilere olan ihtiyacı artırdığını vurgulayan IBM Sports & Entertainment Partnerships Başkan Yardımcısı Noah Syken, konuyla ilgili şunları söyledi: “COVID-19 spor dünyasının tamamında aksamalara yol açtı; 2020 yılında taraftarların canlı spor etkinliklerini deneyimleyebilmeleri ciddi ölçüde etkilendi. ABD Tenis Birliği’nin teknoloji ortağı olarak, bu yıl dünyanın dört bir yanındaki tenis taraftarlarıyla buluşmak ve US Open dijital özellikleri aracılığıyla sporu her yerden deneyimleyebilmelerini sağlamak için olanaklarımızı dönüştürdük.”

ABD Tenis Birliği Biletlendirme ve Dijital Strateji Yönetim Müdürü Kirsten Corio da şu açıklamayı yaptı: “Amerika Açık’ın dijital özellikleri, turnuvayı dünya çapında milyonlarca taraftara ulaştıracak. Bu yıl IBM’in yeni dijital deneyimleri her zamankinden daha fazla veri odaklı oyuncu içgörüsü sağlayacak. Dijital seçeneklerimiz ve etkileşimli taraftar deneyimlerimiz, tüm spor severlerin etkinliğe katılımını sağlamak için önemli bir yol açtı. Bu yıl bu durumun her zamankinden daha önemli olduğunu biliyoruz. Bu yeni sistemle yalnızca sanal ortamdan her yerdeki taraftarlara ulaşmak için, platformlarımızı ve deneyimlerimizi değiştirdik.”

Amerika Açık 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu teknolojiyi iş başında görmek için USOpen.org sitesini ziyaret edebilir ya da Apple ve Android uygulama mağazalarında bulabileceğiniz uygulamayı mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

Morning Consult ve IBM Sports and Tech Anketi: 2000 ABD’li spor taraftarının anket yanıtları. Temmuz 2020

