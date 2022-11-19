İlk kez milli formayı giyen futbolcular duygularını paylaştı

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin ve Onur Bulut, Çekya maçının ardından duygularını paylaştı.

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin ve Onur Bulut, Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan ve 2-1’lik galibiyetle sonuçlanan Çekya Milli Takım maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tayyip Talha Sanuç, "Güzel bir destek vardı. Geldiğimiz günden beri bize karşı çok sıcakkanlı davrandılar. Bu güzel galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Benim için de özel bir maçtı, ilk milli formamdı. Çok mutluyum. Bunu benim için bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah daha nice başarılı maçlara" dedi.

Samet Akaydin: "Benim için çok anlamlı bir gün"

Kendisi adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Samet Akaydin ise, "İlk kez milli takım forması giydim. Bunun için çok mutluyum. Tabii ki galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Verdikleri destek için Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Sahada çok iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Diyarbakır’da oynanan İskoçya maçından sonra 2. galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyleyen Akaydin, "Bu galibiyetler aslında bizim arkadaşlığımızı pekiştiriyor. Hazırlık maçı deyip geçmemek lazım. Bu galibiyetler, elemelerden önce neler yapabileceğimizi gösteriyor. Beraberliğimizi pekiştireceğiz, devam edeceğiz. Güzel bir ortam yakaladık, İnşallah bunu resmi maçlara da yansıtırız” ifadelerini kullandı.

Onur Bulut: "İki maçta da çok iyi oynadık"

Grup olarak sahada çok güzel işler yaptıklarını kaydeden Onur Bulut da, şunları söyledi:

"Güzel ortamlardan güzel 2 maç çıkardık. İki maçta da çok iyi oynadık, çok iyi pres yaptık. Ortam da aslında gerçekten çok iyiydi. Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah elemelere kadar böyle devam ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi mücadele etti.”