İlk kez düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling turnuvasının şampiyonları belli oldu

Tekerlekli Sandalye Floor Curling Türkiye Lig Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Mücadeleye; Sivas, Erzurum ve Kocaeli’den sporcular katıldı. 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve 2 gün süren müsabakalar, Kocaeli Darıca İlçe Spor Müdürlüğü Darıca Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Kazananlar belli oldu

Müsabakada takımlar; kadın ve erkek takımı ile karışık takımlar olmak üzere 2’şer sporcudan oluştu. Müsabakalara, Kocaeli Spor da Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Curling Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Takımı, Sivas Şekerspor Takımı ve Sivas Okçuluk Spor Kulübü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü katıldı. Final maçları ise Sivas ve Kocaeli arasında oynandı.

Kadınlarda, Kağıtspor birinci, Sivas Gençlik Spor Kulübü ikinci, Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling Takımı üçüncü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Erkeklerde müsabakaları, Sivas Gençlik Spor Kulübü birinci, Kağıtspor ikinci, Sivas Şekerspor Kulübü üçüncü, Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı dördüncü, Sivas Gençlik Spor Kulübü ise beşincilikle tamamladı.

Karmalarda ise Kağıtspor birinciliği göğüslerken, Sivas Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling Takımı üçüncü oldu.