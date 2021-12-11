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İlhan Palut: “Zor bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık”

Karagümrük deplasmanında 4-1 kazanan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından yaptığı açıklamada, geriye düşmelerine karşın oyun disiplininden kopmadıklarını ve bunun da skora yansıdığını söyleyerek, zor bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Spor 11.12.2021, 16:20
İlhan Palut: “Zor bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık”

Karagümrük deplasmanında 4-1 kazanan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından yaptığı açıklamada, geriye düşmelerine karşın oyun disiplininden kopmadıklarını ve bunun da skora yansıdığını söyleyerek, zor bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Karagümrük’ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Palut, “Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorduk. Karagümrük pozitif futbol adına güzel örnekler veren bir takım. Ne yapmak istediğini iyi bilen bir takım. Biz de benzer bir futbol anlayışına sahibiz. Birbirine benzer oyun sistemindeki iki takımın mücadelesi oldu. Ama biz geçiş futbolunu Karagümrük’ten daha fazla deniyoruz. Bugün keyifli bir maç olacağını biliyorduk. 4 gollü bir skor beklemiyorduk ama çok gol atmak için sahaya çıktık. Defans arkası bir koşuyla geriye düştük. Oyun disiplininden kopsaydık, Karagümrük bu boşlukları çok iyi kullanırdı. İlk yarıda golü bulmamız, ikinci yarıda fazla risk almama lüksünü bize kazandırdı. İkinci yarıda pozisyonlar ve mücadele olarak istediğimiz tempoda götürdüğümüz bir mücadele oldu. Puan durumu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol oynadığımız için oyuncuları tebrik ediyorum. Bundan sonra geride kalan 3 maça odaklanacağız” dedi. Rahmanovic’in kendisini hazır tuttuğunu da söyleyen İlhan Palut, “Bizim için antrenmanlar ve maç performansları belirleyici. Rahmanovic ilk 11’den çıktıktan sonraki dönemde oynadığımız 4 maçı da kazandık. O bölgede oynayan oyuncular iyi performans sergilemişti. 2 maçtır beklediğimiz sonuçları alamıyorduk. Rahmanovic de kendisini hazır tuttu. Kimi 10 numaralar organizatördür, kimi 10 numaralar da yardımcıdır. Rahmanovic de yardımcı bir 10 numara ve skora katkı yapıyor. Bugünkü performansından memnundum” diye konuştu.

“Serdar her takımda fark oluşturur”

Karagümrük karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerden olan Serdar Gürler hakkında da konuşan İlhan Palut, “Serdar Göztepe’de de çalıştığım bir oyuncu. Sezon başında geldiğinde uzun süre oynamamıştı. Sonrasında adım adım yükseldi. Çok özel bir oyuncu. Kolay adam eksilebilen, takım oyununa ayak uyduran ve asist ve golle tamamlayan bir oyuncu. Negatif durumu neydi de hak ettiği değeri göremedi derseniz, devamlılık sorunu vardı. Biz bundan arındırıp formda tutmaya çalışıyoruz. Zaten formda bir Serdar Gürler, her takımda fark oluşturur” dedi. Son olarak taraftar hakkında da konuşan Palut, “Tabii ki son Malatya maçında taraftar sayımız artmıştı. Sayıları tam bilmiyorum ama benim hissettiğim daha yoğun destekti. Ancak tabii ki yetmiyor. Ligde işler iyi gitmediği dönemde bile 20 bin ortalamayı tutturan bir takımdık. Bu takım ve oyuncular öyle mücadele ediyor ki, desteği hak ediyor. Belki herkes istediği zaman maça gelme lüksüne sahip değil ama bir şekilde programlarını ayarlayıp gelebilirler. Belki biz de bazı aktivitelerle bu girişimleri başlatırız. Umarım önümüzdeki hafta çok daha fazla seyircimiz olur” diyerek sözlerini tamamladı.

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