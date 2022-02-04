banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı!

İlhan Palut: “Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor’a karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, liderlik takibini sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor 04.02.2022, 23:29
İlhan Palut: “Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor’a karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, liderlik takibini sürdürmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında iç sahada Giresunspor’u 1-0 mağlup ettikleri maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, kazanılan 3 puanın önemli olduğunu kaydederek, ’’Ligin ikinci yarısı ilerlemeye başladı. Her takım için zorlu haftalar. Çünkü her takım için sıralamadaki konumu onları bir hedefi işaret ediyor. Bugün de çok zor maçlardan bir tanesi olacağı belliydi. Çünkü Giresunspor son haftalarda biraz aşağı yaklaştı ve bugün bunun reaksiyonunu onlardan bekliyorduk. Özellikle ilk yarı son derece dominant bir oyun oynadık. Rakip üçüncü bölgeye, kendi üçüncü bölgemize çok fazla girişler yaptık. Daha sonra son pas, son vuruş tercihleriyle bir şekilde skoru bulamadık. Bu konularda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıya geldiğimizde 15 dakika tempomuz düştü. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Ama 60’dan sonra tekrar tempoyu yükselten bir Konyaspor, skoru bulan bir Konyaspor, çok geniş alanlarda geçiş alanları yakalayan bir Konyaspor vardı. Bunları yaparken de rakibe çok ciddi bir pozisyon vermedik. Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik. Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Oyuncularıma mücadele için teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Takibimizi sürdürmek istiyoruz”

Trabzonspor ile puan farkının azalmasıyla ilgili soru üzerine ise Palut, ’’Ligde iyi bir yerdeyiz kendi adımıza. Trabzonspor yarın bir maç oynayacak. Sonuçta gelecek hafta oraya gideceğiz. Bir şekilde biz ligde iyi yerde tutunmaya devam etmek istiyoruz. Takibimizi sürdürmek istiyoruz. Onun ötesinde mücadelemizi, oyunumuzu her maç devam ettirmek istiyoruz. Buna önümüzdeki hafta maç da dahil’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11