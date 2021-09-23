İlhan Palut: “Rakip kalecinin ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol 1 puanla ayrılmamızın nedeniydi”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ın üstün performansı ve kendi kalelerine attıkları şanssız golün 1 puan almalarına neden olduğunu belirterek, “Belki 2 puan kaybettik bugün ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 6. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu belirten İlhan Palut, “İyi bir takımla maç yaptık. İyi hazırlandık maça ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için beklenmedik sürprizlerle başladı. 1. dakikada Hamsik’in iyi ortalar yaptığını bildiğimiz halde golü yedik. Trabzonsopr’a baktığımız zaman ilk 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Biz golü yediğimiz andan itibaren hemen tepki verdik. Bu tepkiyi 90 dakika boyunca devam ettirdik. Rakip kalecinin çok ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol bugün 1 puanla ayrılmamızın nedenleriydi. Genel manada takımımın gösterdiği arzu, istekten, hücumsal verimden çok memnunum. Belki 2 puan kaybettik bugün ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır” diye konuştu.