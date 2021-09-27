İlhan Palut: “Psikolojik sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor”

Kasımpaşa deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından konuştu. 3 puanı hak etmediklerini söyleyen Palut, “2-0 önde olup maç 2-2’ye gelene kadar rakip sahaya geçemedik. Bu psikolojik sıkıntıyı çözmemiz lazım” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçın dengeli başladığını ifade ederek sözlerine başlayan Palut, “Ama biz bir kanat hücumu, bir de defans arkası koşuyla güzel bir avantaj yakaladık. Ama devreye 2-0 girebilseydik ikinci yarıda işler lehimizde gidebilirdi. İkinci yarının sonlarına doğru yediğimiz baskı bizde paniğe neden oldu. Devre arasında bunun konuşmasını yapmıştık. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar rakip sahaya çıkamadık. Kasımpaşa dominant bir oyun oynadı ama karşılık veremedik. 2-2’den sonra gol arayan taraf olduk. Bugün psikolojik faktörlerin devreye girdiği bir oyun olduğunu gördüm. Maçın geneline baktığımızda, 2-0’dan 2-2’ye gelmek bizim için üzücü. Ama 90 dakika ve uzatmalara baktığımızda da bugün 3 puanı almak için gerekli hamleleri yapan ve hak eden bir Konyaspor yoktu. Bunu değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki bahsettiğim periyodu çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta da skor avantajının korunamadığının hatırlatılması üzerine konuşan Palut, “Bugün bunun bir cevabı oluştu. Normalde fiziksel yorgunlukla alakalı bir durum olsa, 2-0’dan sonra daha çok yorulmamız gerekirdi. Ama 2-2 olduktan sonra oynama sırası bize geçmiş gibi bir görüntü oldu. Bu normal bir durum değil, psikolojik bir durum ve bunu çözmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.