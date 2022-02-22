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İlhan Palut: "İkinci sıra gerçekçi bir hedef olarak görünüyor"

Başakşehir’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından konuştu. Lig ikinciliğinin gerçekçi bir hedef olduğunu söyleyen Palut, takıma olan güveninin de sürdüğünü ifade etti.

Spor 22.02.2022, 22:50
İlhan Palut: "İkinci sıra gerçekçi bir hedef olarak görünüyor"

Başakşehir’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından konuştu. Lig ikinciliğinin gerçekçi bir hedef olduğunu söyleyen Palut, takıma olan güveninin de sürdüğünü ifade etti.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta erteleme maçında Başakşehir’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Palut, "Trabzonspor mağlubiyetinden sonra liderle aramızdaki fark zaten açıldı ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor, her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için değerli bir maçtı. Kontrollü bir oyunla, pozisyon vermeyerek ve topa sahip olarak maçı sürdürmek istemiştik. Planımız da istediğimiz gibi işledi ve golü de bulduk. Ancak ikinci yarının başında bir pozisyon hatasıyla erken bir gol yedik. Dakikalar 1-0 devam etseydi oyunun farklı bir hikayesi olabilirdi. Sonrasında çok kötü bir duran top golü yedik. Takım maça asıldı ve girişimlerde bulundu ama muvaffak olamadık. Başakşehir’i kutluyorum. Bizim çok iyi götürdüğümüz bir ligdi ama 3 haftadır istemediğimiz sonuçlar var. Kasımpaşa maçında takım savunmasıyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Ama bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. 3. bölgede daha efektif olabilirdik. 3 maçtır işler iyi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. İyi bir takımız ve takımıma olan güvenim hala devam ediyor. Biz bu düzenli oyunu oynamaya devam edip bunları skora yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

"İkinci sıra daha gerçekçi bir hedef"

Maçtan sonra yaşanan gerginlikle ilgili soruyu yanıtlayan İlhan Palut, "Maçtan sonra gerilimler olabiliyor. Bizim sitemimiz oyunun akması yönündeydi. Başakşehir kazanabilir, biz kazanabiliriz ama her ofsayt 40 saniye, her aut 50 saniye, değişiklikler 1 dakika sürüyor. Bizim oyunun akmasıyla ilgili talebimiz oldu ama daha sakin olmak lazım. Bazı şeyler bizde kalsın” dedi. Son olarak lig yarışı hakkında konuşan Palut, "Hedef ikinci sırayı korumak. Artık yukarıyı, şampiyonu belirleyebilecek tek bir takım var, o da Trabzonspor. Çok büyük hatalar yapmaz iseler, bir savrulma yaşamazlar ise, şu anda öyle bir görüntüleri de yok, başka bir ihtimal görünmüyor. O yüzden ikinci sıra daha gerçekçi bir hedef" diyerek sözlerini tamamladı.

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