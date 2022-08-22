İlhan Palut: "Güzel gollerle maçı kazandık"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum yönünde kabul edilebilir performans vardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk iki maçı da 0-0 beraberlikle geçirmiştik. Bir açıdan baktığımızda gol yemedik, yenilmedik. Diğer açıdan baktığımızda gol atamadık, galip gelemedik. Bugün bunu kendi lehimize değiştirme amacıyla maça hazırlandık. Galip gelmek istiyorduk. Oyunun genelinde iyi performans sergiledik. Skor da ortada. Güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum yönünde kabul edilebilir performans vardı. Defansif olarak daha iyi mücadele etmeliydik. Takımımı kutluyorum. İstanbulspor’a başarılar diliyorum. Şu ana kadar gol yemedik. MKE Ankaragücü maçının ve bu maçın ilk yarısında pozisyonlar verdik. Gol yememek güzel ama bu pozisyonlar gol de olabilirdi. Savunmada çok daha dikkatli olacağız. Daha az pozisyon vererek inşallah bu performansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını hakkında da konuşan Palut, "Fenerbahçe maçı, her maç olduğu gibi rakibimizi derinlemesine analiz edeceğiz. Kendi oyunumunuz gelişimine bakacağız. Rakibe göre antrenmanları da buna ekleyeceğiz ve Eskişehir’de maçımıza inşallah çıkacağız" şeklinde konuştu.