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İlhan Palut: “En iyisini yapmaya çalışacağız”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor camiasının kupa başarısı ve kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia olduğunu belirterek, “Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki de turlar geçmek ve final oynamak” dedi.

Spor 10.02.2021, 19:44
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İlhan Palut: “En iyisini yapmaya çalışacağız”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor camiasının kupa başarısı ve kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia olduğunu belirterek, “Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki de turlar geçmek ve final oynamak” dedi.

Konyaspor, Beşiktaş’la yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konya’nın çok güzel şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Konyaspor yıllardır Süper Lig‘de istikrarı olan ve geçmişte çok büyük başarılara imza atmış, yakın geçmişte çok büyük başarılara imza atmış bir takım, özellikle Aykut hocanın döneminde. Tabii ki 15 aydır Göztepe ile çalıştığım için Süper Lig’le alakalı takımlardan analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi. Tabii bu noktada ülkemizde, bu sene başıma Göztepe’de gelmiş olduğu gibi teknik direktör değişimleri tabii ki olabiliyor. Ülkemizde biraz daha fazla oluyor. İnşallah her takım bir istikrara kavuşur. Biz de Konyaspor’da bunu istiyoruz” dedi.

“Konyaspor’un teklifinin beni heyecanlandıran bir birliktelik olacağını düşündüm”

Takıma gelmeden önce dört takımdan resmi teklifler aldığını ifade eden İlhan Palut, “Bu takımlara bir şekilde motive olamadım. İstediklerimi yapabileceğim bir ortamın, tabii ki önceden bilinen bir şey değil ama insan kendi değerlendirmesini yapıyor tabii ki. Takımlarla ve bulundukları noktalarla alakalı Konyaspor’dan teklif geldiği zaman beni heyecanlandıran bir birliktelik olacağını düşündüm. Konyaspor takımı her ne kadar istediği sonuçları alamasa da bunu çalışarak ve takımın gerekli motivasyonunu, gerek kendine olan güvenini, gerekse giden hocamızın da birçok çalışması olduğu için onların üzerine biz de ekleyerek oyuncularımızla beraber yeni bir çıkış peşinde olacağız. Konyaspor’a gelmeden önce hem oyuncu grubuyla alakamdan hem de maçlarını izlememden dolayı fikir sahibi oldum. Ama şu anda bunu kontrol edebilme zamanım olmadı. Çünkü yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor, buna da zaman bulacağız. Hem dinlenemeden hem de takımla beraber istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız. O maçlara bakacak olursak takım kupada ilerliyor. Ligde kritik bir konumda. Kupa ile alakalı konumumuzdan dolayı, ligdeki bu kritik konumumuzdan dolayı biz kupayı önemseyemeyiz, biz lige dönmeliyiz demek gibi bir şansımız yok. Konyaspor camiası kupa başarısı ve kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia. Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki de turlar geçmek ve final oynamak. Yarın da bu amaçla sahaya çıkacağız. Tabii Beşiktaş güçlü bir takım, üç gün önce takımımız bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele, kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımı kazanma odaklı bir şekilde mücadeleye çıkacağız. Denizli maçı bundan sonra düşünebileceğimiz bir maç. Çok uzun vadeli düşünmek istemiyorum. Planımı bu iki maç üzerine yaptım. Konsantrasyonumu sadece Beşiktaş maçı üzerine yoğunlaştırdım ve bu şekilde maça hazırlanmış olduk” diye konuştu.
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