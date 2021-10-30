İlhan Palut: “Çok değerli bir 3 puan aldık”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında pozisyon zenginliğinin kendilerinde olduğunu belirterek, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında iç sahada Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle iç sahada daha önce iyi mücadeleleri olduklarını kaydeden İlhan Palut, “En azından hep dediğim gibi mücadele standardımızın olması lazım. Konyaspor olarak bunu bugün sürdürmek ve pozitif oyunu da üzerine eklemek istiyorduk. Maça oyuncularım iyi hazırlandı. Hem antrenmanlarda hem de maç öncesi vücut dillerinden gerçekten enerjilerinin çok yüksek olduğunu görmüştüm. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyordum ve bu çok çabuk oldu. 11. dakika itibariyle 2-0’lık bir avantaj tabii ki bizim için en büyük başlangıçlardan biriydi. Ondan sonraki süreçte dönem dönem Fenerbahçe topa sahip oldu. Özellikle ilk yarı onlar pozisyona giremezken biz skoru artırabilecek net pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda birçok geçiş hücumu yakaladık. Genel manada maçın pozisyon zenginliğine baktığımız zaman dönem dönem top Fenerbahçe’de daha çok gözükse de Konyaspor’daydı pozisyon zenginliği. Kötü bir dakikada gol yememize rağmen, skoru arttıramamıza rağmen bir şekilde oyunu 2-1’de tuttuk. Çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.