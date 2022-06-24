İlhan Palut: “Abdülkerim’in panik ve telaş içerisinde olmadığını görüyorum”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı’nın transfer sürecinde panik ve telaş halinde olmadığını belirterek, transferinin gerçekleşmemesi durumunda moralinin bozulmayacağını kaydetti.

Konyaspor, 2022-2023 sezonu birinci etap hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 18 Haziran itibariyle sağlık kontrolleriyle başlayan yeni sezon hazırlıklarında oyunculara birtakım testler uyguladıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, “20 Haziran itibariyle sahaya indik. Antrenmanlarımız devam ediyor. 27 Haziran’da Erzurum’a kamp için gideceğiz. 7 Temmuz’a kadar Erzurum’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha sonra Konya’ya döneceğiz. 7 Temmuz’da bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Oradaki takımlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun akabinde Konya’da da olursa 14 Temmuz’da bir hazırlık karşılaşması yapmayı düşünüyoruz. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Son hazırlık maçından sonra da 21 Temmuz’da BATE Borisov ile karşılaşmamıza çıkmış olacağız. Şu anda 10 tane altyapı oyuncumuz bizimle beraber çalışmalarını sürdürüyor. 1922 Konyaspor’dan Adem ve Mehmet Ali de takımımızla beraber çalışmalara devam edecekler bu süreçte” dedi.

“Güzel bir sezon geçirmek, başarılı olmak istiyoruz”

Erken ve doğru transferlerin çok önemli olduğunu ve bunun geçen sene çarpıcı örneğinin Trabzonspor olduğunu aktaran Palut, “Muric ile alakalı geçen sene devre arasından beri çalışmalarımız vardı. Pavicic de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Beraber çalışmamız çok iyi. Milli oyuncularımız da Erzurum’a katıldıktan sonra orada taktik antrenmanlarımızı tam kadro yapacak olmamız bizim için tabii ki avantaj olacak. Bunun üzerine Avrupa maçları oynayacağız. Avrupa maçlarındaki hedeflerimizden öte, takımın yol alması, teknik-taktik anlamda birlikte hareket edebilmeyi öğrenebilmesi, pekiştirebilmesi anlamında da bizim için avantaj olacak. Biz yine güzel bir sezon geçirmek, başarılı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Agresif forvet oyuncularıyla çalışmak istiyorum”

Bir forvet oyuncusu almayı düşündüklerini belirten Palut, “Oyun tarzı olarak agresif forvet oyuncularıyla çalışmak istiyorum. Takım savunmasına katkı yapacak, defans arkasına koşular yapabilecek, rakiple ikili mücadeleye girdiği zaman hemen teslim olmayacak ve bunun yanında da mümkün mertebe atabildiği kadar çok gol atacak. Ama ‘diğer 10 oyuncu topu getirsin, 11’inci oyuncu da topu içeri atsın’ böyle bir profil aramıyoruz. Takımıyla beraber oynayan, agresif, coşkulu, kuvvetli forvet oyuncuları benim her zaman oynatmak istediğim sistemin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

“Abdülkerim’in gidebileceği duruma kendimizi hazırlıyoruz”

Palut, Abdülkerim Bardakçı’nın transfer olamaması halinde moralinin nasıl olacağı ile ilgili gelen soruya, “Kendisi antrenmanda. Abdülkerim ile birebir sohbetlerimde panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de bekliyoruz nasıl sonuçlanacağını. Takımımız adına bunun alternatiflerini, çözümlerini, Abdülkerim’in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Gitmezse ben o bahsettiğiniz kırılmanın, ‘gidemedim, konsantre olamam’ durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz hem onun için en hayırlısı olur” cevabını verdi.

“En iyisini yapıp turu geçmeye çalışacağız”

BATE Borisov maçlarının Konya’da oynanacak olmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Palut, “Sonuçta deplasmana gitmeyeceğiz, mevsim değişikliğine maruz kalamayacağız, rakibimizin hep alışık olduğu saha ve seyirci olmayacak. Bunlardan avantaj sağlamazsak futbol adına yanlış konuşmuş oluruz. Bunun bizim avantajlarımızken, rakibimizin de yakın zamandaki Avrupa tecrübeleri ve ligin hemen hemen ortalarında olmaları, ritimli olmaları da onlar adına avantaj olacak. Biz bir şekilde en iyisini yapıp turu geçmeye çalışacağız” dedi.

“Ülkemizi Avrupa’da çok iyi temsil etmek istiyoruz”

İlk defa Avrupa’da mücadele edeceği için kendisi adına bir heyecan olduğunu ama ligin her zaman çok önemli olduğunu kaydeden Palut, “Ben lige inanılmaz önem veriyorum. Çünkü Avrupa’ya giden kapı da yol da ligden geçiyor. Konya’nın Avrupa’ya gidecek olmasının heyecanını beraber yaşıyorum. Ülkemizi Avrupa’da çok iyi temsil etmek istiyoruz. Gruplara kadar ilerlemek istiyoruz. Kendi adıma da yeni bir deneyim olacak. Şu anda onun heyecanı beni sardı mı? Hayır. Mutlaka o arenaya çıktığımız zaman farklı duygular içerisine gireceğiz” diye konuştu.