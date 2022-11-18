İlhami Kılınçkaya’dan Yavuz Kocaömer için taziye mesajı

Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya, vefat eden Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu Yavuz Kocaömer için taziye mesajı yayımladı.

İlhami Kılınçkaya, taziye mesajında, “Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu ve başkanı Yavuz Kocaömer’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Engellilerin ağabeyi çok değerli büyüğümüz Kocaömer’in, engelli branşlarının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi noktasında büyük emekleri oldu. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, engelli, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.