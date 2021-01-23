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Ilgaz Dağı’nda Kayakla Oryantiring Yarışması yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde kayaklı oryantiring yarışması düzenlendi.

Spor 23.01.2021, 17:26
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Ilgaz Dağı’nda Kayakla Oryantiring Yarışması yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde kayaklı oryantiring yarışması düzenlendi.

Çankırı’da ilk kez düzenlenen müsabakalarda kayaklı sporcular bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Ilgaz Dağı’nda düzenlenen yarışmaya 10 farklı şehirden 142 sporcu katıldı.

Düzenlenen program hakkında açıklamada bulunan Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, “Bugün burada Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen kayaklı oryantiring müsabakalarını yapmaktayız. Buradaki müsabakalardan başarılı olan sporcular ülkemizin dünyada ve Avrupa’da temsil edecek. Yine buradaki müsabakalara yoğun bir katılım gerçekleşti. Yaklaşık 10 ilimizden 142 sporcumuz yarışmalara katılmış durumda. Amacımız bu tür faaliyetlerle Çankırı’mızı en iyi şekilde hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmak. Buradaki doğa yapısı eşsiz doğal güzelliklerden bir tanesi. Belki birçok yerde kayak merkezi var ama bu şekilde ormanın içerisinde, ağaçlar gelinlik giymiş gibi bembeyaz manzara içerisinde sporcularımızın doğayla iç içe sporu yapması burada bu etkinliğin yapılması önemli bir şey. Biz bu faaliyetleri daha da artırarak Çankırı’mızın diğer noktalarında daha büyük daha kapsamlı faaliyetler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

"142 sporcu bizim için çok önemli"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise, “Bugün Çankırı Ilgaz’da Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nı yapıyoruz. Çankırı Valiliğimizle birlikte bundan birkaç ay evvel yaptığımız görüşmede burada yaklaşık 142 sporcu ağırlanıyor. İki gün üzerinden müsabaka yapacağız. Klasik ve orta mesafe üzerinden bir yarışma gerçekleştireceğiz. Salgına rağmen 10 farklı ilden gelen sporcularımız var. Van’dan, Hakkari’den, Tunceli’den, İzmir’den, Ankara’dan gelen çok farklı sporcularımız var. Ilgaz’ın müthiş doğasında coğrafyasında, bu çam ormanlarının içerisinde bu doğal güzellikleri kayaklı oryantiring ilk kez burada yaptığımız bir yarışmayla tüm Türkiye’ye göstermek isterdik. 142 sporcu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Çankırı’nın farklı bölgelerinde haritalandırma yapılacak"

Yaşanan korona virüs salgınına rağmen sporcu sayısını artırdıklarını kaydeden Akyüz, "Salgında ısrarla diyorum ki doğa sporları, bireysel sporlar Çankırı’da yarın yine aynı bölgede yine Ilgaz’ımızın başka bir bölgesinde yarışmayı gerçekleştireceğiz. Buradaki vatandaşlarımız da bu vesile ile yarın da devam edecek olan yarışmamızı izlemeye davet ediyorum. İnşallah sonraki yıllarda ulusal ve uluslararası kamplarla dün gezdiğimiz özellikle derbent ve diğer tarafta Çankırı’nın farklı bölgelerinde yapılacak haritalandırmayla inşallah ulusal ve uluslar arası kamp merkezine dönüştürmeyle ilgili bir çabamız olacak. İl müdürümüz sonuna kadar destekçi. Önümüzdeki dönemde de güzel bir organizasyonla daha büyük boyutta milli takım sporcularının gelip kamp yapacağı bir süreç olarak değerlendirmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Klasik mesafe üzerinden yapılan yarışmada derece alan sporcuların ödülleri Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlı, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, ASFK Başkanı Celal Kaman ve programa katılan protokol üyeleri tarafından verildi.
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