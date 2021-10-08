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İkinci antrenman seansının en hızlısı da Hamilton

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen antrenmanların ilk seansının ardından ikinci seansının da en hızlı ismi 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.

Spor 08.10.2021, 16:21
İkinci antrenman seansının en hızlısı da Hamilton

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen antrenmanların ilk seansının ardından ikinci seansının da en hızlı ismi 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının en hızlısı turu 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. İlk antrenman seansında da 1:24.178’lik derecesiyle en hızlı isim olan Hamilton, ikinci antrenman seansında da bu unvanı bırakmadı. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci olurken, üçüncü isim Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu.

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