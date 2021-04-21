İki takım daha Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı!

Avrupa Süper Ligi projesinde ayrılıklar devam ediyor. İngiliz ekiplerinin ayrılmaları sonrası İspanyol ve İtalyan takımlarının kaldığı organizasyonda yeni ayrılık açıklamaları yapıldı. İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'danInter, ayrıldıklarını açıkladılar.

Atletico Madrid'in açıklamasında taraftarlarla uyumun kendileri adına öncelikli şart olduğu ifade edilirken takım kadrosu ve teknik direktörlerinin de ayrılık kararından duydukları memnuniyet aktarıldı.

Inter ise taraftarlara her zaman için en iyi futbol deneyimini yaşatmak adına çekildiklerini belirtirken her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek adına sürekli olarak rekabetin geliştirilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Atletico Madrid ve Inter'in resmi ayrılıkları sonrasında Avrupa Süper Ligi'nde kalan takımlar Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Milan oldu. Bu takımlar arasından Milan'ın da kısa süre içerisinde ayrılık kararını resmen açıklaması bekleniyor.