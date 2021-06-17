İki maçta sıfır puan! Şenol Güneş'i topa tuttular...

Türk A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetle birlikte Milli Takım turnuvadaki iki maçta da 0 puan alarak gruptan çıkma şansını çok zora soktu.

Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş’in adı sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralara kadar yükseldi. Güneş hakkında on binlerce paylaşım ve eleştiri yapıldı. En çok eleştirilen konu ise Güneş’in maaşı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.2 milyon Euro (33 milyon TL) alan Güneş, turnuvanın favori üç takımının teknik direktörlerinin ardından en yüksek maaşı alan dördüncü futbol insanı oldu.

Öte yandan Galler Teknik Direktörü Rob Page'in yıllık ücreti 330 bin Euro olması da tepkileri yükseltti.