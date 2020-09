İki efsane Marmaris’te buluştu

Audi’nin efsanevi dört tekerden çekiş sistemi quattro bu yıl 40’ıncı yaşını kutluyor. ‘quattro’nun 40. Yılı‘nı tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlayan Audi, quattro’nun bir efsane olmasına katkıda bulunan efsaneleri de unutmuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) tarihinde bir yarış kazanan ilk ve tek kadın pilot ünvanına sahip Michele Mouton da bunlardan biri…

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Rallisi için Marmaris’e gelen Michel Mouton, burada büyük bir sürprizle karşılaştı.

Efsane pilot, isminin motorsporları tarihine altın harflerle yazılmasına neden olan 1981 yılında kazandığı Sanremo Rallisi’nde kullandığı Audi quattro aracın benzeriyle buluştu.

Michele Mouton, “40 yıl geçti quattro’yu unutamadım…”

Audi quattro aracı gördüğünde geçmişe bir yolculuk yaptığını söyleyen Mouton, aradan geçen 40 yılda hala unutamadığını ve Audi markasının daima yanında olduğunu belirtti. 1981-1985 yılları arasında Audi pilotu olarak WRC’de mücadele ettiğini söyleyen Michele Mouton, bu süre zarfında Portekiz, Yunanistan ve Brezilya rallileri de dahil olmak üzere pekçok başarılı sonuca imza attıklarını söyledi ve “Ancak elbette en unutulmazı, Audi takımına dahil olduğum yıl kazandığım ilk yarış, Sanremo Rallisi’ydi. Audi quattro‘da nelerin mümkün olduğunu görmek kesinlikle çok etkileyiciydi. Bu yarış, ailenin bir parçası olmamı sağlarken, ayrıca kadınların da bu sporda en üst noktaya gelebileceğini kanıtlamış olmamız nedeniyle son derece önemliydi.” dedi.

Kadınları motor sporlarında daha çok göreceğiz

Halen, FIA bünyesinde yer alan Women in Motorsport Commission (WIMC) - Motor Sporlarında Kadınlar Komisyonu’nun, kurulduğu 2009 yılından bu yana başkanlığını yapan Michèle Mouton, bu spora çok daha fazla kadının dahil olması yönünde çalıştıklarını söyledi. Michele Mouton, komisyonun motor sporlarında kadının yerini tanıtmak, kadınların bu spor dalına daha fazla katılımını teşvik etmek, motor sporlarının her yönüyle kadınlara açık olduğunu göstermek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Mouton: “Çok sayıda başarılı kadının yer aldığı motor sporlarında, geleceğe yatırım yaparak ve teşvik ederek, bu sporun; pilotluktan, organizasyona, teknik servisten yönetime kadar her alanına daha fazla kadın katılmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.