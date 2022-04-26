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İHA Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl’ün acı günü
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl’ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.
Spor 26.04.2022, 15:17
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl’ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl’ün ağabeyi Selami Karagöl (62), Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöl’ün cenazesi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar Köyü’ne getirildi. Bağpınarı Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karagöl’ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.