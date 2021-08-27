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Ignacio Ruglio’dan Fatih Terim’e ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Atletico Penarol Başkanı Ignacio Ruglio’yu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konuk etti.

Spor 27.08.2021, 16:55
Ignacio Ruglio’dan Fatih Terim’e ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Atletico Penarol Başkanı Ignacio Ruglio’yu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konuk etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ziyaretin ardından iki tarafın da birbirine forma hediye ettiği belirtilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, Takım Kaptanı Fernando Muslera, CA Penarol Başkanı Ignacio Ruglio ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çekildiği ifade edildi.

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