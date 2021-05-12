İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada rakiplerine mağlup olurken, Denizli deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, sarı-lacivertli rakibini geçerek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve ligde 2. sıraya geçti. Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak.

FAVORİ BEŞİKTAŞ

İddaa da Süper Lig'deki son maçlar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranıyla lider Beşiktaş. Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 2.90. 2 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 150

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00