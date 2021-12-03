İda Ultra Maratonu’na 25 ülkeden sporcu katılacak

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nden başlayarak Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda koşulacak olan İda Ultra Maratonu öncesinde basın toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yarışla ilgili olarak, "114 Kilometrelik İda Ultra, 66 kilometrelik İda Half Ultra, 36 kilometrelik Run Zeus ve 15 kilometrelik Köy Koşusu’nda sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz" dedi.

Hafta sonu Kazdağları’nda koşulacak 114 kilometrelik İda Ultra Maratonu öncesinde organizasyon yetkilileri ve sponsorlar basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı. Açılış konuşmasında İda Ultra Maraton resmi sponsoru olan Edremit Belediyesi adına konuşma yapan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Türkiye’nin en önemli ultra maratonlarından birine Türkiye’nin ilk kış ultra maratonuna 5. Kez İda Dağı’nda ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Edremit halkı olarak, 3 gün boyunca, 25 ülkeden, bin 700 sporcuyu ağırlamaktan iftihar duyuyoruz. 114 kilometrelik İda Ultra, 66 kilometrelik İda Half Ultra, 36 kilometrelik Run Zeus ve 15 kilometrelik Köy Koşusu’nda sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz" dedi.

Organizasyon Komitesi Başkan Polat Dede ise, "Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Tayfun Bey en başından beri destekledi. Gençlik Spor İlçe Müdürümüz, Valimiz, Kaymakamımız hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 5. senemizde 25 ülkeden bin 700 sporcuyu burada ağırlayacağız. Hatta hala gelmeyen isteyen Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan sporcularımız var. Bu sene biraz yağmura yakalandık. Daha önceki senelerde de yakalandık. Çok büyük bir sıkıntı olmayacak bizim için" şeklinde konuştu.

Polat Dede, İda Ultra şu ana kadar 25 ülke katılım olduğunu ifade ederek, "Tek tek gelen sporcular da var, gruplar da var. Ağırlıklı sporcular İran, Rusya ve Ukrayna’dan. Onun dışında Türkiye’de yaşayan yabancı sporcuları saymadığımız zaman Amerika’dan da katılım var. Cezayir’den de, Tunus’tan da, İngiltere’den de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan, Polonya’dan gelen sporcular var" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Hattuşa Vacation Thermal Clup Kazdağları Genel Müdürü Hilmi Önal, Karspor İcra Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ve Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede katıldı.