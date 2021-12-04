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İda Ultra Maratonu Kazdağları’da koşuldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlayıp Kazdağları’nda koşulan ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde sona eren İda Ultra Maratonu 25 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla koşuldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Bu şartlarda, bu havaya rağmen, bu yağmurlu fırtınalı havaya rağmen sporcularımız yılmadan, bıkmadan bu maratonu koştular” dedi.

Spor 04.12.2021, 15:45
İda Ultra Maratonu Kazdağları’da koşuldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlayıp Kazdağları’nda koşulan ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde sona eren İda Ultra Maratonu 25 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla koşuldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Bu şartlarda, bu havaya rağmen, bu yağmurlu fırtınalı havaya rağmen sporcularımız yılmadan, bıkmadan bu maratonu koştular” dedi.

Sabah saat 07.00 ve 09.00’da verilen iki ayrı start ile başlayan İda Ultra Maratonu farklı parkur ve zorluk dereceleri ile sporcuların ilgisini çekiyor. 2021 yılının son ultra maratonu olma özelliğine de sahip maratona 25 ülkeden bin 700 sporcu katılım gösterdi.

Sabah saatlerinde Beşinci İda Ultra Maratonu’nun startını veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin, ülkemizin cennet bir köşesinde iki üç gün sürecek olan İda Ultra’nın startını vermiş bulunuyoruz. Sporcularımız hava biraz yağmurlu da olsa gayet zevkli güler yüzlü bir şekilde heyecanlı bir şekilde koşullarına başladılar. Umuyorum hepsi sağlıklı bir şekilde bitirirler başarıyla bitirdiler” diye konuştu.

Maratona dünyanın değişik ülkelerinden sporcuların geldiğini kaydeden Maraton Komite Başkanı Polat Dede, "2019’dan sonra iki katı neredeyse bir kalabalık oldu 36 kilometre parkurunda diğer parkurlarda aynı şekilde. Bu coşkuyu görmek, Yeşilyurt’un sonuna kadar o kişileri görmek inanılmaz. Rengarenkti start. Biz çok mutluyuz. İnanın çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Maraton çok önemli katkılar sağlıyor yöremize"

İda Ultra Maratonu’nun Resmin Sponsoru Edremit Belediyesi adına açıklama yapan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "5 yıldır yapılan bu İda Ultra Maratonu çok önemli katkılar sağlıyor yöremizde bölgemize. Geçen yıl yapamamıştık pandemi dolayısıyla. Bu yıl tekrar beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu şartlarda, bu havaya rağmen, bu yağmurlu fırtınalı havaya rağmen sporcularımız yılmadan, bıkmadan bu maratonu koştular bugünkü ilk parkuru. Madalyalarını taktık kendilerini tebrik ediyoruz. Ultra maratonu bundan sonra daha güçlü bir şekilde yapmak için her türlü desteği vereceğiz. sporculara kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki projelerimiz yörenin tanıtımına katkı sağlayacak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Her hangi bir aksilik olmazsa 2022 kültür, spor, eğitim projelerimiz hazır. Özel Kalem Müdürümüz Tayfun Canlı Bey de takip ediyor. Sağ olsun ona da verdiği emek için çok teşekkür ederim” dedi.

36 kilometrelik ikinci parkurda koşan sporcular Edremit’in Altınoluk Mahallesinde düzenlene finiş noktasına yaklaşık 3 saatte geldiler. Birinciliği göğüsleyen sporcuya Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş madalyasını verdi.

Maraton bazı ayakları olumsuz hava şartları ve yağışlara rağmen sporcuların azimleri ile noktalandı.

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