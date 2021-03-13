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Icardi'ye üç talip!
Başarılı futbolcu Mauro Icardi'ye İtalya'dan teklifler geliyor.
Spor 13.03.2021, 19:09
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İtalya, PSG formasını terleten başarılı forvetin peşinde.
2019 yılında Inter'den PSG'ye transfer olan Icardı'ye yeniden Serie A'dan teklifler geliyor. Juventus, Roma ve Milan yıldız forveti takımına katmayı hedefliyor. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılma ihtimali sebebiyle siyah-beyazlı ekip Icardi'yi radarına almış durumda.
Arjantinli golcü PSG'den ayrılırsa üç kulüpten birine gitmeyi düşünüyor.