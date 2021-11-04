IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası seremoni ile başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası yapılan açılış seremonisi ile başladı.

14 ülkeden 20 takımın katıldığı dev şampiyona için geri sayımda sona gelindi. 4-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi ile başladı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde eden Golbol Kadın Milli Takımı’nında da altın madalya için ter dökeceği turnuvada açılış seremonisinde 14 ülkenin sporcuları kendi ülkelerinin bayrakları ile geçiş töreni yaptı. Bazı ülkelerin görme engelli sporcuları seremoniye kendilerine yön sağlayan kılavuz köpekler ile çıktı.

Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Bundan 2 ay önce paralimpikleri bitirdik. Bu Avrupa Şampiyonası önemli bir turnuva. Golbol görme engellilere ait bir spor. Ayrıca golbol görme engelli sporcuların dünyada en çok önem verdiği spor dalı. Turnuvada 14 farklı ülkeden 20 takım yer alıyor. Spor: kardeşlik, dostluk ve barıştır. Spor ayrıca ülkelerin birbirleri ile kaynaşmasıdır. Bu kaynaşmayı 2021’de Samsun’da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak özellikle golbol branşına büyük önem veriyoruz. Kadın golbol milli takımımız paralimpik olimpiyatlarında altın madalya aldı. Türkiye olarak bu turnuvada da altın madalya istiyoruz” dedi.

Samsun olarak büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Samsun: bir spor kenti, sporcu kenti, spor dostu. Samsun’da sizi ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz salon gibi her ilçemizde modern salonlarımız var. Bu salonları devletimiz herkesi sporla buluşturmak için tahsis etti. Özellikle Dünya Görme Engelliler Federasyonu’na ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’na bize IPSA Golbol Avrupa Şampiyonasını Samsun’da yapılma fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvada konuşan IBSA Goalball Sorumlusu Kary Bassanen de turnuvaya katılan tüm sporcu ve ülkelere başarılar diledi.

Seremoni, sporcu geçişlerinin ardından yöresel halk oyunları gösterileri ve diğer gösteriler ile devam etti.