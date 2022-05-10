İbrahim Üzülmez, resmen Eyüpspor’da

Spor Toto 1. Lig’de Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Eyüpspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı. Eflatun-sarılılar, düzenlenen imza töreninde İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “İbrahim Üzülmez’e ‘hoş geldin’ diyor, görevinde başarılar diliyoruz” denildi.