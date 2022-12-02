İbrahim Üzülmez: "Lig maratonunu en iyi şekilde götürerek yolumuza devam ediyoruz"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez; Bodrumspor mağlubiyetinden sonra iyi bir seri yakaladık söyleyerek, "Bu güzel maratonu en iyi şekilde götürerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Ligde lider durumda olan Eyüpspor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu yaptığı değerlendirmede, “Bizim için güzel bir sonuç. Oyunun başından sonuna kadar oyunu domine eden ve maçı kazanmak için sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Bodrumspor mağlubiyetinden sonra iyi bir seri yakaladık diye düşünüyorum. Oyuncularım bu süreçte ellerinden geleni yaptılar. Bugün zor şartlara sahip bir havada sahada mücadele ettiler. Oyun içerisinde tabiki de yapılan hatalar var. Ama bu hataları da hoş görmek gerekiyor. Saha içerisinde herkes üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Mutluyuz. İyi bir gidişatımız var. Özellikle iç sahada aldığımız galibiyet serisine bakltığımızda işlerin iyi gittiğini söyle bilirim. Bu işler kolay değil tabiki. Başkanımız bize çok destek veriyor. Yine bu süreçte taraftarımız bizi asla yalnız bırakmıyor. Güzel bir maratonu en iyi şekilde götürerek yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız üç puan bizi mutlu etti. Şimdi bildiğiniz gibi bir aramız olacak. Aradan sonra mücadelemize devam edeceğiz ve Eyüpspor’u en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.