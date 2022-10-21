İbrahim Üzülmez: "İç saha performansını deplasmana da yansıtmamız gerekiyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 2-1 kazandıkları Sakaryaspor müsabakasının ardından “İç saha performansını deplasmana yansıtmamız gerekiyor. Kazanmasını bildik. Mutluyuz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Enteresan bir müsabaka olduğunun altını çizen İbrahim Üzülmez, “Kötü başladık. 10-15 dakika Sakaryaspor’un da baskısı vardı. Penaltıdan yediğimiz gol var. Organize olarak skoru lehimize çalışan Eyüpspor vardı. Kırmızı kart var, iptal edilen gol var değişik bir maç oldu. Lig uzun bir maraton. Uzun maratonda iyi bir takıma karşı oynadık. Serkan Hoca’nın gelmesiyle organizasyonu doğru yapmaya çalışan bir Sakaryaspor vardı. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndiler. Kenarlara inerek yaptığımız pozisyonlar vardı. İyi bir takımız iyi çalışıyoruz. Bu lig mücadele ligi uzun maratonlarda iyi oynadığımız da olacaktır. Bugün galip gelmesini bildik. İç saha performansını deplasmana yansıtmamız gerekiyor. Kazanmasını bildik. Mutluyuz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.