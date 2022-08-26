İbrahim Üzülmez: “Hedefe giderken dikenli yollardan geçeceğiz”

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımlarından beklentilerin yüksek olduğunu ancak hedefe giderken dikenli yollardan geçeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor evinde Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Kazandık ama bizim için kolay bir maç olmadı. Beklentiler yüksek. Rakiplerin sıkı defans yapması, 1-2 bölgede oyunu kabullenmesinden dolayı alan bulamamızdan kaynaklanan sıkıntı yaşıyoruz. Hafta içi ne kadar çalışsak da bu anlamda ilk 45 dakikada oyun olarak beklentilerin uzağında kaldık. Burada Malatya’nın da direnci çok istekli olmasından kaynaklanıyor. İkinci yarı oyuncuları uyarmamızla beraber daha agresif ve hücumda etkili olmaya başladık. Duran toplarla attığımız gollerle galip geldik. Rakibimizin de duran toptan yediği goller vardı. Biz de hafta içi yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. 3 maçta 7 puan benim için iyi ama oyun olarak beklenti yüksek. İnsanların bizden beklentisi var. Eyüpspor her maçta kazansın evet ama çok kolay değil. Bize yollar güllü olmayacak. O hedefe giderken dikenli yollardan geçeceğiz. İyi bir takımız, fiziksel olarak iyi olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz takım yok. Bu anlamda oyuncularıma güveniyorum. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Malatyaspor elinden gelen gayreti gösterdi. Cihat hocayla mücadele ediyorlar. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Transfer bitmedi bizde. Hafta içerisinde aramıza katılacak 1-2 arkadaşımız var. Bir orta saha, belki sol bekte arayışımız var. Başkanla konuştuk. Hafta içi netleştikten sonra isimler açıklanır” dedi.