İbrahim Üzülmez: “Eyüp’ü hedefe taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Göztepe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Eyüp’ü hedefe taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir müsabaka. Süper Lig deneyimi olan takıma karşı oynadık. İlk 45 dakika durağan geçen bir futbol. Pozisyona da giremedik. Pozisyon üretemediğimiz bir 45 dakika oldu. İkinci yarı uyarımızla birlikte 45-60 dakikalar arası baskı kurduğumuz bir maç oldu. 8 maç 8 galibiyet. Çok önemli son 9 maçta 3 gol yemiş bir takımız. Oyuncularım görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Maraton içerisinde Eyüp’ü hedefe taşımak için sorumluluklarımız içerisinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim adımıza ilk yarı oyunumuzu ortaya koyamadık, ikinci yarı futbolumuz bizi 3 puana götürdü. Oyuncularımı tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.

Eyüpspor evinde 8’de 8 yaptı

Göztepe maçıyla birlikte iç sahada 8’de 8 yapan Eyüpspor’un hedefi ile ilgili de konuşan Üzülmez, “Hedefimiz seriyi götürmek. Her maçın en ayrı hikayesi var. Olumlu taraftan gayret gösteriyoruz oyuncularımızla. Bu oyuncuları bu lige adapte etmek kolay değildir. Geldiğimizden beri onlara anlatarak onları bu lige adapte ettik. Benim takımım saha içinde hata yapabilir ama mücadeleden kaçmama görüntüde olmaları gerektiğini anlatıyorum maksimumu vermeye çalışıyorlar. Doğru işler yaptık bunu devam ettirmemiz lazım. Disiplinli şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.