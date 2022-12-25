İbrahim Üzülmez: “Bu tür maçlarda en önemli şey ikinci golü atıp ve oyunu koparmak ”

Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Bu tür maçlarda en önemli şey attığınız golden sonra ikinci golü de bir şekilde atıp rahatlamak ve oyunu koparmak” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olan Eyüpspor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını fakat ikinci golü bir türlü atamadıklarını söyleyen Üzülmez, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda ikinci golü atmaları gerektiğini vurguladı.

Sezon başından itibaren saha içinde çok aşama kaydettiklerini ve en az gol yiyen, en az pozisyon veren takımlardan biri olduklarını belirten Üzülmez, “Bugünkü maça baktığımızda ise hakikatten üzüldüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. İlk yarıdaki oyunumuza baktığımızda oyun içerisinde özellikle dönen topları kazanan, temaslı oyunun içerisinde olan bir Eyüpspor vardı. Bu tür maçlarda en önemli şey attığınız golden sonra ikinci golü de bir şekilde atıp rahatlamak ve oyunu koparmak. Bunu yapamadık” diye konuştu.

"Rakibimiz ikinci yarı iyi mücadele etti"

İkinci yarıda geçiş oyunundan bir gol olduğunu ve oyuncularını geçiş oyunlarına dikkat etmeleri konusunda uyardığını dile getiren Üzülmez, “Ligin geçiş oyununda en önemli takımlarından birine karşı oynadığımızı söylüyordum. Keçiörengücü takımının bu konuda bir veya ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz ve bu şekilde yediğimiz bir gol vardı. Üzgünüz kazanmak istiyorduk ama olmadı. Rakibimiz de özellikle ikinci yarı iyi mücadele etti. İstekli, arzulu bir futbol ortaya koydu. Kaybettik tabii hatalarımız var yapmamız gerekenler bunları iyileştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Üzülmez, konuşmasının ardından Keçiörengücü’ne ligin kalan maçlarında başarılar diledi.