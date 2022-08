İbrahim Turgut: "Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Burada alınan kararların hiçbiri şahsi değildir çünkü burası şahsi birinin malı değildir. Burası Rize’nin, Rizelilerin, Rizespor’a gönül verenlerin yeridir” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’un küme düşmesinin ardından 20 Haziran tarihinde yeni başkan olan İbrahim Turgut gazetecilerle bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turgut, kapatılan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın şahsi bir karar olmadığını söyledi. Turgut, takıma 9 oyuncu transfer ettiklerini bir kaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, "Şu ana kadar 9 tane transfer yaptık. Bir kaç tane daha transfer çalışmamız var. Bu transferleri ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Yapacağımız hamlelerde en doğrusunu, Rizespor’a en layık olanını, en iyi sonuç alacağımız hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Dürüst, şeffaf, ilkeli bir çalışma yürütüyoruz. Futbolcularımızın transferlerinin büyük kulüplerle anılması elbette ki bizi sevindirir. Bu transferlerin gerçekleşmesi için hem kulübü menfaatine hem de futbolcunun menfaatine olan durum tamamen gerçekleşmesi gerekir ki bunlar gerçekleşsin. Oyuncularla bir çok görüşme yapılıyor ama bu gerçekleşmeyen sonuçlanmayan transfer çalışmaların açıklanmasını uygun bulmuyorum. Gökhan Akkan bizim ailemizden biri. Kulübün menfaatine, oyuncunun menfaatine bir durum gerçekleşirse bu değerlendirilecektir. Şuan öyle bir transfer söz konusu değil. Şampiyonluğa, galibiyete giden yolda golcü çok önemli. O yüzden golcü futbolcuyla ilgili çalışmalarımız var" dedi.

"Doğru futbolcularla çalıştığımızı düşünüyorum"

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile beraber transfer çalışmalarını yaptığını ifade eden Turgut, "Bir yapılandırma oluşturduk. Biz savaşçı, başarıya hevesli, mücadeleci bir ekip oluşturmak istedik. Bu yüzden de çok yıldız isimlerle değil, daha mücadeleye aç, bizi galibiyete götürecek hırslı arkadaşlarla yürümeyi tercih ettik. Hocamızla istişaremizin sonucu doğru futbolcularla çalıştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kulandı.

"Burası Rize’nin, Rizelilerin, Rizespor’a gönül verenlerin yeridir"

Kapatılan Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımının şahsi bir karar olmadığını sözlerine yansıtan İbrahim Turgut, "Kadın futbol takımının kapatılması yönünde kararımız kulüp için Rize için daha hayırlı olacağını düşündük. İlerleyen zamanlarda biz bunu yine canlandıracağız. Bazen kararlar almak durumunda kalırsın ama bu kararın şehir ve kulüp için daha iyi olacağına inanırsın. Burada alınan kararların hiçbiri şahsi değildir çünkü burası şahsi birinin malı değildir. Burası Rize’nin, Rizelilerin, Rizespor’a gönül verenlerin yeridir. Bizde bu kurumun en doğru olanın kapatılması yönünde olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.

"Futbolcular bizim ailemizin birer bireyleridir"

Takıma gelen futbolcularla birer aile bireyi olduklarını söyleyen Başkan Turgut, "Futbolcular bizim ailemizin birer bireyleridir. Hepsi çok kıymetli oyuncular. Bazıları için transfer çalışmaları oluyor. Bu transfer çalışmaları hem kulüp için hem de futbolcu için uygun şarta gelmesi lazım ki transfer gerçekleşsin. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar şunu görüyoruz ki bir hareket oluyor bin konuşuluyor" dedi.

"Kadın izleyicilerimize çocuk izleyicilerimize çok ihtiyacımız var"

Şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine yansıtan Başkan İbrahim Turgut, "Özellikle kadınları ve çocukları stada çekmek istiyoruz. Sportif başarı her zaman önceliğimiz, şampiyonluk yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Bunun için çalışmalarımızı bu şekilde dizayn ettik. Bütün kulüplerin sportif başarısının üstünde bazı misyonlarının da olması gerektiğine inanıyorum. Birleştirici, bütünleştirici, o şehirde birliği beraberliği arttırıcı etkilerinde olmasını istiyoruz. Bunun için bizim kadın izleyicilerimize çocuk izleyicilerimize çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Altyapı bizim için çok önemli"

Altyapıda oynayan oyuncuların hepsinin kendilerinin evlatları olduğunu ifade eden Turgut, "Altyapımıza çok değer vereceğiz. Altyapı bizim için çok önemli. Altyapı şehrin gençlerinin spora kazandırılması için çok önemli bir yer. Altyapıyı sportif başarının üstünde çok önem veriyoruz. Şehre sporu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora kazandırmak için Rize’nin gençleri bu noktada başarısal anlamda parlatabilmek için çok önemli. Hiçbir futbolcumuzun heba edilmesinin yanında değiliz. Hepsi bizim evladımız. Hepsine zaten evladımız gibi bakmıyorsak yanlış yapıyoruz demektir. Hepsini öz evladımız kadar değerli olduğunu düşünüp doğruya başarıya ulaşmasını hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı.