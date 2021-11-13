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İbrahim Aydın, 2 yıl çalışmasıyla dünya 6’ncısı oldu

Sivaslı sporcu İbrahim Aydın, 2 yıllık çalışmayla fitness ve bodybuilding dalında dünya 6’ncısı oldu.

Spor 13.11.2021, 12:10
İbrahim Aydın, 2 yıl çalışmasıyla dünya 6’ncısı oldu

Sivaslı sporcu İbrahim Aydın, 2 yıllık çalışmayla fitness ve bodybuilding dalında dünya 6’ncısı oldu.

Sivas’ta yaşayan 22 yaşındaki İbrahim Aydın, küçük yaşlarda babasından gördüğü spora merak saldı. İlerleyen yıllarda vücut geliştirme fitness ve bodybuilding sporuyla tanışan Aydın, aylarca yurt dışında düzenlenen IFBB World Championship yarışmasına hazırlandı. Pandemi nedeniyle yarışma 2 sene uzadı. İbrahim Aydın büyük emekler sarf ederek hazırlandığı yarışmadan dereceyle ayrıldı. Aydın, 100 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı yarışmada dünya 6’ncısı oldu.

"Ülkemi bayrağımı temsil ettim"

İbrahim Aydın, bu sene yurt dışında yapılan şampiyonanın dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük yarışma olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 ülke ve bin 800 tane sporcu katıldı. Vücut geliştirme fitness ve bodybuilding camiasında gelmiş geçmiş en büyük çaplı yarışma oldu. Çok zorluydu biz 140 milli sporcu olarak gittik. 140 sporcu arasından 23 kişi derece yapabildi. Bundan sonraki spor hayatımda güzel bir spor salonu açma hayalim var. Bunun dışında artık bende milli sporcu kazandırmak istiyorum. Ülkemi bayrağımı ben yeteri kadar temsil ettiğimi düşünüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Halada yapacağım tabi ki. Ama benimle daha fazla insan doğru bir şekilde ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etsin diye çalışacağım" dedi.

"Çok ciddi maliyet’"

Spora babasını görerek başladığı ifade eden İbrahim Aydın, "Babam yaklaşık 35-40 yıldır bu işin içerisinde. Ben bu spora başladığımda 5-6 yaşlarında falandım. Tabi ki 5-6 yaşında elimde ağırlıkla bu spora başlamadım. Boks, kick boks, güreş, halter birçok spor yaptım. Bu şampiyona 4 aylık bir süreçti aslında ocaktan marta kadar Türkiye hazırlığı daha sonrasında nisanda Avrupa hazırlığı vardı. 4aylık bir serüven olacaktı bizim için ama araya korona virüs girdiği için bu süreç 2 seneye uzadı. Bu sürecin 2 seneye uzaması demek bu 2 sene içerisinde senin formunu koruyabilmen ve form korumak için para harcamaya devam etmen demek. Buda çok ciddi maliyet dediğim gibi bu süreçte harcadığımız para belki bir araba belki bir ev parasıdır" diye konuştu.

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