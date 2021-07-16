Son Dakika
İbrahim Akdağ Kayserispor’da
Kayserispor, Ankaragücü’nden ayrılan İbrahim Akdağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 16.07.2021, 21:05
Kayserispor, Ankaragücü’nden ayrılan İbrahim Akdağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da bir transfer daha. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Ankaragücü forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ’ı kadrosuna kattı.Sabah Kayseri’ye gelen orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezonda Sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Akdağ ön libero ve orta sahada görev yapıyor.