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İbrahim Akdağ Kayserispor’da

Kayserispor, Ankaragücü’nden ayrılan İbrahim Akdağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 16.07.2021, 21:05
İbrahim Akdağ Kayserispor’da
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Kayserispor, Ankaragücü’nden ayrılan İbrahim Akdağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da bir transfer daha. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Ankaragücü forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ’ı kadrosuna kattı.

Sabah Kayseri’ye gelen orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezonda Sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Akdağ ön libero ve orta sahada görev yapıyor.
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