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İBB Spor Kulübü, Avrupa Tekvando Şampiyonası’na damga vurdu

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları da 4 madalya kazandı. Kulüp Başkanı Fatih Keleş, “Madalyaların öncesinde çok büyük emek var. Spora hizmet eden kulübümüz için güzel gelişme oldu” dedi.

Spor 24.05.2022, 12:48
İBB Spor Kulübü, Avrupa Tekvando Şampiyonası’na damga vurdu

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları da 4 madalya kazandı. Kulüp Başkanı Fatih Keleş, “Madalyaların öncesinde çok büyük emek var. Spora hizmet eden kulübümüz için güzel gelişme oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Badminton Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 63 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Hakan Reçber, 87 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli, 54 kiloda Avrupa ikincisi olan Görkem Polat, 73 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nafia Kuş ile İspanya’da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Sporcular hedeflerini aktarırken Keleş de tebriklerini iletti. Sporcular, 2024’te Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası’nda altın madalya hedeflediklerini aktardı.

Keleş: “Çok büyük emek var, hepsiyle gurur duydum”

Madalyalar ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen sporcuları tebrik eden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, basketbol, voleybol ve boksta Türk sporu adına önemli gelişmeler olduğunu belirterek sözlerine başlarken, “Ülkemiz çok değerli madalyalar kazandı. Geçtiğimiz hafta sonunda sporcularımız Manchester’da madalyalar kazandı, Milli Takım olarak da çok başarılıydık. 11 madalya kazandık; bu madalyaların 4’ü bizim kulübümüz tarafından elde edildi bu da spora hizmet eden taraftarlarımız ve kulübümüz için güzel gelişme oldu. Bunların öncesinde ve ardında çok büyük emek var. Hepsiyle gurur duydum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Neslihan Yiğit: “Umarım bir sonraki şampiyonada madalyanın rengini değiştiririz”

Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, mutlu olduğunu ifade ederek, “Avrupa büyüklerde her zaman madalya sahibi olmayı çok istiyordum. İlk kez bunu geçen sene başardım, bu sefer hedeflerimiz çok başkaydı. Madalyanın rengini değiştirmek istiyorduk ama olmadı. Umarım bir daha ki Avrupa Şampiyonası’nda madalyanın rengini değiştiririz. Umarım altın olur o yönde çalışıyoruz. Yine de ülkemize, kulübümüze bu madalyayı kazandırdığımız için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Görkem Polat: “Çok mutlu ve onurluyum”

Avrupa Tekvando Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönen Görkem Polat, “Geçen sene madalya serüvenim kıl payı gitmişti. Bu yıl daha farklı oldu. Genel olarak çok mutlu ve onurluyum. İnşallah önümüzdeki maçlarda altın madalya alırım” dedi.

Emre Kutalmış Ateşli: “Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu alacağımıza inanıyoruz”

Avrupa Şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli ise yaptığı açıklamada, “Benim için de çok güzel bir duygu. Altın madalya getirdiğim için gururluyuz. Çok çalışıyoruz. Çektiğimiz acılar, verdiğimiz mücadele, çok yenilgi de aldık ama pes etmedik. Bu Avrupa Şampiyonluğu ile kalmayacak peşine Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu da alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nafia Kuş, altın madalya hedefliyor

Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş, “Turnuva istediğim gibi başladı ama istediğim gibi bitmedi. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğim var ama bunları ikinci kez yapmak istedim. Nasip olmadı. Performans olarak da çok iyiydim. Ufak hatalar yüzünden kaybettim. Sezon bizim için devam ediyor, çok güzel maçlar var. İnşallah eksiklerimi telafi edip, o maçlarda altın madalya almak istiyorum” dedi.

Hakan Reçber: “Sonuna kadar hak ettik”

Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran isim olan Hakan Reçber, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Genç sporcu, hak ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Madalyalar üst üste geliyor ve arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz. Takım olarak da Avrupa Şampiyonu olduk. Sonuna kadar hak ettik. Çok acılar çektik, çok tecrübe tattık, şimdi bunların karşılığını alma zamanı. Özellikle Dünya Şampiyonası’nda altın madalya almak istiyoruz.”

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