Hyundai Golf Cup birincileri ödüllerine kavuştu

İSTANBUL (AA) - Hyundai Assan'ın ana sponsor olduğu Hyundai Golf Cup'ın kazananlarına ödülleri dağıtıldı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de düzenlenen golf etkinliklerine sponsor olarak desteklerini sürdürürken, İstanbul Kemer Country Golf Club'ta sporseverlerle bir araya geldi.

İlk olarak 22 Ekim'de Junior kategorisiyle başlayan Hyundai Golf Cup, hafta sonunda yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200'den fazla sporcu katıldı.

Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.

Sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getiren ve Türkiye Golf Federasyonu'nun yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın kupa törenine, Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. Kona Elektrik, Tucson ve Yeni Santa Fe, Kemer Country Golf ziyaretçileri tarafından test edildi.



Hyundai Golf Cup 2021'de Ladies Cat A Kategorisi'nde Özlenen Başoğlu, Ayşegül Divringi ve Elif Kırçuval; Ladies Cat B'de Gülşah Narin, Ülker Pars ve Jae Kyoung Lee; Men's Cat A'da Murat Şarsel, Aytekin Uyar ve Jürgen Neidl dereceye girdi.

Mete Boybeyi, Yusuf Teoman ve Ilhwan Kim Men's Cat B kategorisinde, Şeref Kabuk, Senol Patan ve Hasan Koç Men's Cat C'de, Sinan Gümüş, Syngchul Lee

ve Faruk Ekinci de Men's Cat D kategorisinde dereceye giren isimler arasında yer aldı.