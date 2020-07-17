Hüseyin Üneş: "Bir daha düşmemek üzere Süper Lig’e çıkmak istiyoruz"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Ümraniyespor maçından galip ayrılarak bir daha düşmemek üzere Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi. TFF’nin gelecek sezonki uygulayacağı yabancı sınırlaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Üneş, TFF’nin doğru bir karar alamadığını sorunun böyle çözülemeyeceğini belirtti.

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor ile sahasında şampiyonluk maçına çıkacak olan BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Başkan Üneş, Ümraniyespor maçını kazanarak başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade ederek, "Uzun bir maratonun artık sonuna geldik. Çok önemli bir maçın arifesindeyiz. İnşallah son hafta çıkacağımız maç artık bütün sezonu taçlandıracağımız maç olur. Takımımız fazlasıyla işin hassasiyetinin farkında, geçen hafta aldığımız galibiyet hem şehrimizde hem de takımımızda inanılmaz bir sevinçle karşılandı. Başta kulüp başkanı ben olmak üzere hem yöneticilerimiz, teknik heyetimiz hem de futbolcularımız ligin bitmediğinin farkındayız. Önümüzde bu ligi çok iyi bilen bir Ümraniyespor maçı var. İnşallah bir sıkıntı olmaz kazasız belasız bu işi tamamlar ve tüm sezonu taçlandırırız" dedi.

"Düştüğümüz yere geri çıkmamız herkese güzel bir mesaj olacak"

Üneş, geçtiğimiz sezon düştükleri Süper Lig’e geri dönmeleri halinde herkese güzel bir mesaj vereceklerini kaydederek, "Geçen seneye çok geri dönmek istemiyoruz. Geçtiğimiz yıl hem maçlarımızda hem de maç sonların travmalar yaşadık. Sadece oyun ve skorsal anlamda değil maalesef saha dışı faktörlerinde devreye girmesiyle birlikte ciddi anlamda camiamız üzülmüştü. Düştüğümüz sezonda tekrar lige çıkmamız şehrimize ve geçen sezon bizim düşmemize sebep olanlara çok önemli bir mesajdır. İnşallah tamamına erdirip bir daha düşmemek üzere Süper Lige çıkmış oluruz" şeklinde konuştu.

"Haklı zaferimizi kutlamak istiyoruz"

Başkan Hüseyin Üneş, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve bunun sonunda hak ettikleri zaferi kutlamak istediklerini vurgulayarak, "Şehrimiz ilk günden beri bizlere inanılmaz şekilde inanmış durumdaydılar. Bizim söylemlerimizde hep hak ettiğimiz yere ne olursa olsun geri döneceğiz şeklindeydi. Şükürler olsun ki çok başarılı bir sezon geçirdik. Takımımız yüzde 97’si biten ligin tamamına yakınını ilk iki içerisinde tamamladı. Türkiye Kupasında 200 takım içerisinde son 8’e kaldı. Çok önemli rakipleri geride bıraktık. İnşallah eksiklik olmazsa bu hafta sonu da haklı zaferimizi kutlamak istiyoruz. Şehrimizde bunu heyecanla bekliyor. Taraftarımız bugüne kadar yaptığı gibi bizlere dualarıyla destek olsunlar” diye konuştu.

"Adana Demirspor maçı yol kazası oldu"

Sezon genelinde puan kayıpları yaşadıklarını fakat hep ilk iki içerisindeki yerlerini koruduklarını aktaran Başkan Üneş, "Takımımızın inancı ilk gün itibari ile hiç değişmedi. Belli aralıklarla düşüşler oldu. Puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Özellikle iki kulvarda gittiğimiz süreç bizim adımıza çok kolay olmadı. Belli maçlarda hiç hesapta olmayan puan kayıpları oldu ama takımımızda bir an olsun kimsenin aklına hedefimizden bir an olsun şaşma geçmedi. Bizim inancımız tüm camia olarak çok netti. Futbolcularımızda şükürler olsun en iyi mücadeleyi verdiler. Adana Demirspor maçında bir yol kazası oldu ama inancımızda en küçük bir kayıp olmamıştı. Bizim Süper Lige direk çıkacağımıza inancımız sonsuzdu” ifadelerini kullandı.

"Az gol yememizde bütün takımın inanılmaz katkısı var"

TFF 1. Lig’in en az gol yiyen iki takımından birisi olmalarını değerlendiren Üneş, başta kaptan Sehic olmak üzere tüm takımın emeğinin büyük olduğunu belirterek, "Özellikle altını çizmek isterim ki biz sezona başladığımızda Süper Ligi düşünerek bir kadro oluşturduk. Kaptanımız Sehic kendi ülkesi ve bizim ülkemiz için önemli bir değer durumunda. Biliyorsunuz kariyerinde çok başarılı maçları var. Az gol yememizde kesinlikle inanılmaz bir katkısı olmuştur. Bunlara inandığımız için onu burada tutmakta ısrar ettik. Ama sadece kaptan özelinde değil bu başarı kesinlikle stoperlerimize baktığınızda Süper Ligde başarılı olan Aykut, Osman, Mücahit, Murat, Cenk, Obertan, Hamroun, İbrahim ve Sissoko gibi bütün takımımız çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Çok önemli bir takımımız var ve inanılmaz önemli bir başarıya imza atmak üzereler. Şehrimizin tarihine geçecekler" dedi.

"TFF’nin aldığı yabancı sınırlaması kararı doğru bir karar değil"

TFF’nin gelecek sezonki uygulayacağı yabancı sınırlaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Üneş, TFF’nin doğru bir karar alamadığını sorunun böyle çözüleceğini düşünmediğini ifade ederek, "Ben bu işin sınırlamayla, yabancı sınırlamasıyla çözüleceğini düşünmüyorum. Altyapıya önem verilmediği ve yerli oyuncu sayısının artması için yapılıyor ama ben çok doğru bulmuyorum. Türk futbolunda 2 tane yabancı sınırlaması olduğunda Avrupa’da tek bir oyuncumuz yoktu nerdeyse. Bence yönetmelik gözden geçirilip kulüplerin yabancı oyuncu transfer ederken yaptıklarına bakılması lazım fakat rekabetin önünün kapatılmaması tarafındayım. 3 liralık futbolcu 10 liraya kulüplere geliyorsa bunun önünü yabancı sınırlamasıyla kapatmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yerli futbolcuların yabancı futbolcularla rekabet içerisinde olması bence daha doğru. Burada dernekler yasasıyla kulüpler yönetiliyor. Bu yasanın ele alınıp gözden geçirilmesi lazım. Bir şekilde maalesef duyuyoruz kulüplerin ekonomik sıkıntılarla uğraşmasının sebebinin yanlış transferler olması. Kulüplerin yönetim şekli biraz daha düzgün olursa Türkiye’ye gelen yabancıların kalitesi artacaktır ve buda ülke futboluna katkı sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.